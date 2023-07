Simulazione Megaride: a Spa energia simile sulle quattro gomme

Eccoci all’ultima gara di F1 prima della pausa estiva, in un mondiale che sembra da tempo già deciso: non resta che attendere weekend dopo weekend, sperando in un evento che possa scombussolare le carte in tavola.

Quale miglior appuntamento per una corsa emozionante e coinvolgente se non il GP del Belgio, a Spa-Francorchamps? Siamo nelle Ardenne, su un circuito lungo più di 7km, complesso e spettacolare: l’Università della Formula 1.

Spa è molto impegnativo per gli pneumatici per via dei notevoli carichi laterali: come l’ultra nota Eau Rouge-Raidillon, una sequenza di curve in salita percorse ad alta velocità, che stressano gli pneumatici per via della forte compressione e del carico in un rapido sinistra-destra-sinistra di 240m con un dislivello di circa 40m

Grafico Megaride GP del Belgio Photo by: MegaRide

Il tracciato è molto vario: il primo e ultimo settore sono molto veloci con lunghi rettilinei e curve da affrontare in pieno, mentre il secondo settore è più tecnico, con diverse curve di media velocità in successione.

Come evidenziato dalle energie termiche generate, disponibili nel grafico in basso, è proprio il secondo settore a generare più energia nelle gomme, in maniera abbastanza simile su tutti e quattro gli pneumatici.

Il meteo potrebbe essere decisivo e caratterizzante in questo weekend. Nonostante l’anticipo di un mese rispetto al solito, potrebbero esserci condizioni avverse che possono complicare non poco le cose, considerato anche che lungo il tracciato il tracciato la situazione metereologica è spesso incostante, con tratti sotto la pioggia che si alternano a quelli asciutti

Le gomme sono attese a una dura prova per via dei notevoli carichi a cui sono soggette e per un asfalto mediamente abrasivo a fronte di un livello di grip non molto alto che ha suggerito a Pirelli di allocare per questa prova del Mondiale le mescole C2-C3-C4, le stesse usate negli ultimi due GP corsi in Belgio, nel 2021 e nel 2022.

