Simon Roberts nuovo Acting Team Principal della Williams F1

Simon Roberts è il nuovo Acting Team Principal della Williams e coordinerà le operazioni del team al muretto dal prossimo Gran Premio di Toscana, in programma al Mugello nel weekend.

Dopo il passaggio di consegne dalla famiglia Williams ai nuovi proprietari, è in atto la riorganizzazione della scuderia di Grove, con Roberts che sostituisce Claire Williams - Deputy Team Principal fino a Monza - per un periodo di transizione fino al termine della stagione 2020 di Formula 1.

"Sono lieto di essere stato nominato Acting Team Principal della Williams in questo periodo di transizione - ha detto l'inglese, che ha esperienze passate in McLaren e Force India prima di diventare responsabile delle operazioni alla Williams - E' un periodo eccitante quello che attende il team, una nuova era per la Williams, e sono felicissimo di farne parte".

"Non vedo l'ora di intraprendere questa sfida e riportare la squadra a lottare per il vertice nella griglia della F1".