Senna: c'è una F1 diventata un'opera d'arte grazie a Jisbar

Carica lettore audio

Non è una Formula 1, ma un’opera d’arte. È una McLaren, ma non ha mai corso un Gran Premio. Sarà esposta in anteprima assoluta a Imola sabato pomeriggio in Piazza Matteotti e potrà essere ammirata, perché sarà destinata a fare molto rumore. Perché c’è una F1 (in realtà è una show car) dedicata ad Ayrton Senna da Jean-Baptiste Launay, meglio noto come Jisbar, l’artista francese che meglio rappresenta la sua generazione nella pop-street art.

La Ayrton Senna F1 vista dal lato con le tre livree iconiche

L’idea è di un bolognese tifosissimo di Ayrton: “Ho passato la mia infanzia seguendo le gare e la “magia” del mio eroe. Sono stato ispirato dallo stile di vita di Senna e dai suoi insegnamenti. Grazie all’amico di famiglia Angelo Orsi ho tante foto fatte con Ayrton, che oggi fanno parte del mio libro dei ricordi. L'idea di questo progetto è nata grazie all'allineamento di diversi avvenimenti, storie emozionanti con un solo obiettivo: rendere omaggio ad Ayrton Senna, l’uomo e il campione. Eternandolo in un collegamento tra storia e contemporaneità”.

La Ayrton Senna F1 durante la colorazione di Jisbar

Matteo ama l’arte e per professione è stilista nel mondo della moda. È appassionati di motori e ha corso anche in Carrera Cup Italia da gentleman driver per cui conosce il mondo dei motori…

“L’idea dell’Ayrton Senna F1 è nata in un pranzo con Gianluca Tramonti, titolare Halmo, collezionista di Formula 1 e di memorabilia del motorsport. Gianluca ha donato al progetto la F1 che, grazie a Jisbar, si è trasformata in un’opera d’arte che verrà esposta alla Biennale di Venezia e poi sarà presente all'Art Basel di Miami a dicembre.

Ecco una visione di tre quarti della F1 dedicata a Senna che andrà alla Biennale di Venezia

Le opere d’arte di Jisbar, un mix di realtà e finzione, offrono una diversa prospettiva sul mondo esterno. Nel 2019, il transalpino è stato il primo artista a lanciare un’opera d’arte nello spazio, creando un’esposizione unica nella storia.

Jisbar posa seduto sulla F1 che ha dipinto in onore di Ayrton Senna

Jisbar ha esposto nelle gallerie più prestigiose del mondo e in prestigiosi musei come Manarat Al Saadiyat ad Abu Dhabi, il National Museum of Immigration’s History a Parigi, il Museum of Art & History a Santa Cruz California, il Technology and Maritime Museum a Malmo (Svezia) e il Museo delle cartoline a Bau (Francia).

Da una parte della monoposto sono riprodotte tre fra le più iconiche livree delle monoposto con cui Ayrton ha corso: McLaren, Williams e Lotus e l’altra è stata dipinta da Jisbar secondo un’interpretazione personale di Senna.

Il frontale della Ayrton Senna F1 che sarà visibile sabato 23 aprile a Imola nel weekend del GP

Il risultato è sotto ai vostri occhi e nel filmato allegato potete anche seguire alcuni momenti della trasformazione della F1 in un’opera d’arte. Jisbar ha creato anche un NFT legato alla Ayrton Senna F1 e sarà supportato dal team AXL/INU di Dubai grazie al sostegno di Asser Fawzi e il supporto di Giacomo Acquadro e Federico Piva.

Una curiosa visione della F1 interpretata da Jisbar su Ayrton Senna

L’opera verrà poi battuta all’asta per cui la monoposto troverà un collezionista che diventerà il nuovo proprietario. La cifra raccolta andrà ad iniziative benefiche e una donazione sarà fatta alla Fondazione Senna. Con Matteo Macchiavelli e Jisbar nasce la Speed Art…