Seidl: “L'infrastruttura obsoleta è il punto debole McLaren”

La squadra di Woking si stacca da un impressionante terzo posto nel campionato costruttori quest'anno, dopo aver concluso al meglio dietro a Mercedes e Red Bull.

Anche se vorrebbe avere la possibilità di fare ancora meglio nel 2021, il team principal Andreas Seidl dice di essere realistico sulle sue prospettive.

La squadra è stata a lungo aperta che ha bisogno di un nuovo tunnel del vento, di simulatori e simulatori se vuole essere in grado di abbinare correttamente squadre come Mercedes.

E, fino a quando queste strutture non saranno pronte, Seidl dice che la McLaren non può sperare in un cambiamento drammatico delle sue sorti - soprattutto in vista di una lotta molto ravvicinata per il terzo posto nel 2021.

"Penso che sarà di nuovo una battaglia l'anno prossimo, probabilmente tra quattro o cinque squadre", ha spiegato. "Per questa lotta da P3 a P7, sarà simile a quella che abbiamo visto quest'anno.

"Quindi dobbiamo semplicemente rimanere realistici su ciò che è possibile. Da parte nostra, abbiamo ancora queste grandi restrizioni su un'infrastruttura obsoleta, dove ci vorranno tre anni prima di avere tutti gli aggiornamenti. E poi ci vuole tempo anche per portare effettivamente questa infrastruttura in un luogo dove se ne vedano i benefici.

"Fino ad allora, abbiamo semplicemente delle restrizioni. Tuttavia, c'è ancora più potenziale nel team già adesso, ed è quello che cerchiamo di eliminare o esplorare per il prossimo anno".

Seidl è chiaro nel dichiarare che il nuovo accordo di investimento di 185 milioni di sterline della McLaren con un consorzio americano, annunciato all'inizio di questo mese, garantisce almeno che la McLaren sia in grado di salire di livello e di far funzionare le sue infrastrutture.

"Ci assicura che, andando avanti, abbiamo tutte le risorse di cui abbiamo bisogno per funzionare su un piano di parità in termini di budget con le grandi squadre", ha detto.

"Significa che possiamo mettere in atto gli aggiornamenti delle nostre infrastrutture, che abbiamo iniziato l'anno scorso, e che è ovviamente fondamentale per la nostra competitività, anche in futuro”.

"Ora abbiamo semplicemente bisogno di tempo per continuare a lavorare sul nostro piano. È anche importante non lasciarsi trascinare dai risultati di quest'anno. Abbiamo ancora molta strada da fare".

Seidl afferma che una delle grandi cose che ha portato via alla stagione di F1 2020 è stato il modo in cui il personale del team si è riunito per realizzare la sua migliore stagione degli ultimi anni, contro il calo delle difficoltà finanziarie e la pandemia di Coronavirus.

"Sono molto orgoglioso di far parte del team McLaren F1 oggi, e penso che ogni singolo membro del team possa essere molto orgoglioso di ciò che abbiamo ottenuto quest'anno", ha aggiunto.

"E' stato piuttosto impegnativo con la pandemia che si è scatenata. Abbiamo perso molto in questo periodo, ma con il grande talento che abbiamo in squadra, e con l'impegno che tutti hanno dimostrato, è qualcosa di cui sono molto contento, ovviamente.

"E' stato molto incoraggiante vedere, e dimostra che stiamo andando nella giusta direzione e che possiamo fare i prossimi passi come squadra anche nei prossimi anni".