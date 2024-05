Scontro F1-Andretti: la Camera degli Stati Uniti apre un'indagine

Negli ultimi giorni si è riaperto il caso Andretti, con nuovi elementi dagli Stati Uniti per tentare di vederci chiaro nella decisione della Formula 1 di respingere la richiesta d’ingresso sulla griglia da parte del team all’inizio di quest’anno.

Infatti, pochi giorni dopo l'apparizione di Mario Andretti a Capitol Hill, così come quella a Miami per il Gran Premio di qualche giorno fa, il repubblicano Jim Jordan ha scritto ai proprietari della F1 chiedendo spiegazioni sul processo decisionale che ha bloccato le speranze di Andretti. La rete televisiva NBC ha pubblicato una lettera ottenuta da Jordan con maggiori dettagli sulle richieste avanzate verso la F1.

Nella lettera, che è stata inviata all'amministratore delegato di Liberty Greg Maffei e all'amministratore delegato della F1 Stefano Domenicali, Jordan afferma di volere delle risposte per assicurarsi che non vi sia stato alcun comportamento anticoncorrenziale e illegale.

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"La commissione giudiziaria ha il compito di esaminare l'adeguatezza delle leggi federali sulla concorrenza per proteggere dai monopoli e da altre restrizioni sleali del commercio", si legge nella lettera ed è importante tenere a mente che Liberty Media, che possiede la Formula 1, potrebbe essere costretta a un confronto nel proprio Paese.

“Le leghe sportive, come la Formula 1, operano in un'importante area del diritto antitrust in cui un certo grado di intesa è necessario per la creazione del prodotto. Tuttavia, quando una lega sportiva devia dalle proprie regole e pratiche in modo tale da ridurre la concorrenza e ridurre l'interesse dei consumatori per il prodotto, ciò può costituire una condotta anticoncorrenziale".

Jordan ha sottolineato di non accettare alcune delle spiegazioni fornite dalla F1 per aver rifiutato la richiesta avanzata da Andretti, che tra l’altro aveva superato la parte di revisione della FIA: “Le scuse addotte per negare l'ingresso di Andretti Cadillac sembrano essere pretestuose, arbitrarie e non correlate all'idoneità di Andretti Cadillac a competere in Formula 1".

“Per esempio, la Formula 1 ha sostenuto che un nuovo team potrebbe aggiungere valore alla Formula 1 solo "gareggiando per i podi e le vittorie di gara". Tuttavia, la FIA aveva già analizzato e approvato le capacità tecniche di Andretti di competere tra i team attuali, e la maggior parte delle scuderie esistenti ora in Formula 1 non soddisfa lo standard della Formula 1 di competere regolarmente per podi e vittorie".

Mario Andretti, 1978 Formula 1 World Champion Foto di: Alexander Trienitz

La Formula 1 ha anche criticato Andretti Cadillac per aver tentato di trovare un accordo con un costruttore già esistente, nella fattispecie Renault, in quanto ciò potrebbe "danneggiare il prestigio e la reputazione della" Formula 1. Allo stesso tempo, però, la Formula 1 ha dichiarato che, se Andretti Cadillac si fosse presentata già con un nuovo motore prodotto da General Motors nel 2026, ci sarebbero state ulteriori sfide da superare, dato anche il poco tempo a disposizione per mettere in piedi un progetto così complesso come quello Power Unit.

"La Formula 1 non può avere entrambe le cose. La verità, come ha spiegato il presidente della FIA Muhamed Ben Sulayem, è che il rifiuto di Andretti Cadillac è "tutta una questione di soldi"".

Il Comitato ha inoltre ritenuto che le argomentazioni avanzate in merito al fatto che un'undicesima scuderia danneggi gli interessi delle scuderie attuali alludono a un comportamento anticoncorrenziale. "Le scuderie deboli vogliono essere protette dalla concorrenza a scapito del pubblico. Una scuderia aggiuntiva competerebbe per i premi in denaro e le sponsorizzazioni”.

“Se la Formula 1 deve ostacolare la concorrenza e danneggiare il pubblico per proteggere le squadre in difficoltà, allora l'intero modello della F1 potrebbe essere rivisto e la F1 non può nascondersi dietro la necessità di una lega sportiva per perseguire una condotta anticoncorrenziale. Ritardare anche di un solo anno l'ingresso di Andretti Cadillac in Formula 1 danneggia il pubblico americano per favorire i team di Formula 1 in crisi".

Michael Andretti, Proprietario Andretti Global, Mike Krack, Aston Martin F1 Team Principal Foto di: Erik Junius

Nel tentativo di aiutare l'indagine del Comitato sulla questione, Jordan ha richiesto alla F1 documenti e un briefing su quanto accaduto. Ha chiesto tutti i documenti e le comunicazioni che si riferiscono o riguardano il processo di valutazione dei nuovi team e di Andretti, oltre a tutto ciò che riguarda la decisione della F1 con cui ha rifiutato Andretti lo scorso gennaio.

Inoltre, sono stati richiesti tutti i documenti e le comunicazioni tra la F1 e i dieci team attuali in merito all'ingresso di nuovi team, nonché qualsiasi comunicazione relativa all'ingresso di nuove squadre o alle tasse di ingresso previste dall’attuale patto della Concordia, per capire lo stato delle cose. Per questo, è stato chiesto anche un incontro ufficiale al più presto, quantomeno entro il 21 maggio.

La scorsa settimana, diversi membri del Congresso hanno scritto alla F1 chiedendo risposte in merito alla decisione di Andretti e se le azioni della F1 avessero o meno posto "restrizioni irragionevoli alla concorrenza sul mercato" in contrasto con le leggi statunitensi.

Parlando durante una conferenza stampa davanti al Campidoglio degli Stati Uniti la scorsa settimana, Mario Andretti ha dichiarato: "Abbiamo fatto tutto quello che ci è stato chiesto. Nella mia carriera in F1 ho rappresentato gli Stati Uniti con orgoglio. I miei momenti di maggior orgoglioso sono stati quelli in cui sono salito sul podio con l'inno nazionale americano".

La F1 ha rifiutato di commentare la questione quando è stata contattata da Motorsport.com.