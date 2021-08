Schumacher: "Il giorno della gara a Spa sarà emozionante"

Il rookie della Haas affronterà per la prima volta come pilota di Formula 1 il tracciato di Spa-Francorchamps questo weekend, ricalcando così le orme del padre che nel 1991 ha esordito proprio sulla pista belga nella massima serie al volante di una Jordan.

Ne corso di una intervista esclusiva rilasciata ad Autosport, Mick ha espresso il proprio punto di vista sulle differenze tra l’era della Formula 1 che ha visto brillare il padre e quella attuale. Michael ha indiscutibilmente segnato la massima categoria tra gli anni ’90 e i 2000 prendendo parte a 306 gare, vincendo 91 GP ed ottenendo ben 7 titoli iridati.

“Beh, fare un paragone tra il 1991 e la stagione attuale è molto complicato. All’epoca l’affidabilità non era al top come adesso ed anche gli sviluppi che all’epoca i team potevano portare erano molto diversi da quanto vediamo ora”.

“Adesso gli sviluppi sono molto limitati. C’è una mentalità differente, ma se pensiamo a quanto sono veloci le auto moderni forse si può dire che i divari non sono così grandi come erano in passato”.

“Ad ogni modo è divertente pensare che questo weekend ricorrerà il trentesimo anniversario del debutto. Il giorno della gara a Spa sarà molto emozionante”.

Mick Schumacher ha poi spiazzato tutti quando ha affermato che poche volte gli è stato chiesto un suo parere sulla ricorrenza dei trent’anni del debutto di suo padre in Formula 1.

“Non mi è stato domandato molte volte, ma sapevo già al momento in cui ho firmato con la Haas che nel 2021 sarebbero stati 30 anni esatti dal debutto ed è incredibile pensare che ho iniziato il mio percorso in Formula 1 alla sua stessa età (22 anni ndr.)”.

“Ovviamente è un’epoca diverso, tutto è cambiato, ma i ricordi sono vivi e sono molto contento di questo”.

Mick Schumacher occupa attualmente la diciannovesima posizione in classifica, davanti al compagno di squadra Nikita Mazepin, ed ha ottenuto come miglior risultato in gara il dodicesimo posto in occasione dello scorso GP di Ungheria.