F1 | Sainz vince Silverstone, ma la Ferrari penalizza Leclerc quarto

La Ferrari torna alla vittoria con Carlos Sainz che festeggia la sua prima affermazione in F1 dopo 150 GP: la Scuderia rompe l'egemonia della Red Bull in casa degli inglesi, ma una scelta strategica scellerata al giro 39, quando è entrata in pista la safety car per l'Alpine di Esteban Ocon ko, il muretto del Cavallino ha deciso di far rientrare in pit lane la F1-75 dello spagnolo per il pit stop e passare alle gomme soft, mentre il leader della gara è rimasto in pista con le hard.

Una follia: la squadra di Maranello poteva osare il doppio pit stop, esponendo il vincitore della gara all'attacco di Lewis Hamilton e di Sergio Perez. Il messicano è rientrato clamorosamente in gara, dopo una rimonta dall'ultima posizione, visto che era stato costretto a entrare ai box al giro 5 con l'ala rotta dopo un contatto con Charles Leclerc. La Ferrari ha scelto lo spagnolo che centra un successo caparbiamente cercato dopo la bella partenza dalla pole position quando è riuscito a contenere lo scatto di Max Verstappen.

La Scuderia festeggia l'impresa di Sainz, ma paga amaramente il quarto posto di Charles Leclerc quando la Ferrari sembrava costruire una strepitosa doppietta: il monegasco ha dato un saggio del suo valore replicando a Copse, con un sorpasso all'esterno, all'attacco di Lewis Hamilton che poi si è dovuto accontentare del terzo posto, dovendo subire il ritorno di Sergio Perez, a riprova del valore della RB18, decisamente più veloce della Mercedes del sette volte campione del mondo.

Carlos Sainz si gode il trionfo costruito già in qualifica con la pole position: il madrileno è stato esemplare accettando di far passare Leclerc quando il compagno di squadra era nettamente più veloce. Sembrava che i due potessero festeggiare una storica doppietta "a casa loro", ma la safety car ha rivoluzionato un copione che ha lasciato la festa solo a Carlos.

L'amaro resta in bocca a Leclerc che aveva l'occasione per recuperare punti importanti nei confronti di Max Verstappen costretto a un settimo posto, dopo una foratura lenta causata da un pezzo di fondo che si è rotto su un cordolo togliendogli carico e prestazioni. A difendere i colori di Milton Keynes ci ha pensato un Sergio Perez capace di portare nel carniere un secondo posto preziosissimo che lascia la Ferrari a 63 punti nella lotta per il Costruttori e Leclerc a 43 punti da Verstappen.

Sainz si è dimostrato all'altezza del suo compito: la Ferrari può fare affidamento su una coppia molto forte, anche se Leclerc ha pagato un prezzo troppo alto nell'ottica del mondiale: il monegasco con una vettura danneggiata (ha perso 5 punti di carico) per la scaramuccia con Perez nelle prime battute nelle quali ha rotto la bandella destra dell'ala anteriore, ha lottato come un leone ma ha raccolto meno di quello che avrebbe meritato. Chissà se sono bastate le parole di Mattia Binotto subito dopo la gara a chiarire lo stato d'animo di Charles: Leclerc è andato a complimentarsi sportivamente con Sainz, ma aveva il volto scuro mentre il team principal gli parlava.

Lewis Hamilton coglie un altro terzo posto con la Mercedes: sembrava lo sfidante delle Ferrari al restart del giro 42, ma ha dovuto fare i conti con la superiore Red Bull di Perez. Il sette volte campione del mondo si è preso il giro più veloce accontentandosi di un terzo posto che testimonia quanto Lewis sia un campione integro in attesa di disporre di una macchina vincente.

Ottima la quinta piazza di Fernando Alonso con l'Alpine davanti a Lando Norris con la McLaren. Primi punti iridati per Mick Schumacher con la Haas: il tedeschino ha cercato un attacco a un certo Verstappen all'ultimo giro. Il figlio del Kaiser rompe un ciclo negativo e Gunther Steiner porta a casa anche il punticino di Kevin Magnussen decimo. Fra i due si è infilato Sebastian Vettel con l'Aston Martin che ha festeggiato nel modo migliore il compleanno.

Pauroso l'incidente al via: Pierre Gasly prova a infilarsi fra Guanyu Zhou e George Russell. Il sandwich si chiude e Pierre urta la posteriore sinistra della Mercedes che scarta a sinistra e sperona l'Alfa Romeo del cinese che si capotta con l'Halo che fa un mare di scintille strisciando sull'asfalto, perché il roll bar si è strappato mentre arava la pista.

La C42 come è un proiettile è finita per la tangente della via di fuga ed è decollata prima dell'impatto con le protezioni, per un'onda della sabbia, e poi si schianta contro le reti di contenimento della pista. L'Alfa Romeo è cascata nella zona fra le protezioni e la rete e lì è rimasta incastrata, dopo che i fotografi in postazione era riusciti a scappare in tempo.

Guanyu Zhou è rimasto bloccato nell'abitacolo e c'è voluto quasi un quarto d'ora per estrarre il pilota cinese dall'abitacolo che è stato trasferito al centro medico del tracciato, insieme ad Alexander Albon.che poi è stato trasferito in ospedale per accertamenti.

Nel parapiglia del gruppo l'anglo-thailnadese rallenta con la Williams e viene tamponato dall'incolpevole Sebastian Vettel: la nuova Williams, dopo aver rimbalzato sul muro di destra è ripiombata in pista colpita prima da Esteban Ocon e poi da Yuki Tsunoda.

I due sono riusciti a rientrare in pit lane: il giapponese aveva l'ala anteriore dell'AlphaTauri divelta, mentre il francese aveva l'anteriore destra dechappata e la sospensione rotta che è stata rapidamente riparata dai meccanici dell'Alpine. George Russell ha accostato la sua Mercedes dopo il danno subito alla posteriore sinistra. L'inglese è andato a chiedere ai commissari se era possibile recuperare la W13, ma Jo Bauer ha escluso queste eventualità perché l'inglese doveva rientrare con i suoi mezzi in pit lane.

Immediata la bandiera rossa che ha bloccato subito la corsa, ma in pista i piloti avevano segnalato la presenza di alcuni protestanti che aveva scavalcato le protezioni per dare vita a una protesta che è stata sedata ancora prima che iniziasse. Insomma è andata bene, da tutti i punti di vista...