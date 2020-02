Sainz non si fida della Racing Point: "Nei test si sono nascosti"

Spesso i test pre-stagionali non rivelano il vero potenziale delle monoposto di Formula 1. Per avere un quadro più chiaro dei reali valori in pista è lecito attendere Melbourne e, a volte, addirittura le gare successive causa l'atipicità della pista australiana. Ma nelle 2 settimane di test appena concluse al Montmelo tutti, ma proprio tutti, non sono potuti rimanere indifferenti dalle prestazioni della Racing Point RP20.

La "Mercedes rosa" - appellativo meritatosi sin dal giorno d'esordio per le forme che ricordano tanto l'iridata W10 nel 2019 e, sotto la pelle, tante cose in comune con la W11 - è stata considerata da tutti lo spauracchio per i team che si giocheranno il quarto posto nel Mondiale Costruttori, ma ha anche messo timore a squadre ben più blasonate.

Carlos Sainz, pilota della McLaren, è stato autore di ottimi test al volante della McLaren MCL35. E' risultato costante con le mescole più dure della gamma Pirelli - che è la stessa del 2019 - ma anche veloce. Risultati più alterni con le più soffici, ma la macchina sembra nata bene

"Penso che tutti i team, a un certo punto dei test, siano riusciti a firmare tempi di rilievo, per questo è molto difficile dire chi sia davanti, a centro gruppo o nella parte finale", ha affermato Sainz dopo i test.

"Penso però che Racing Point e AlphaTauri siano i nostri avversari più pericolosi, quelli che noi dovremo battere nel corso di questa stagione. McLaren non sa quanto sia distante dai top team, ma lo vedremo immediatamente nelle prime due sessioni di libere a Melbourne, perché tutti più o meno avremo lo stesso quantitativo di benzina a bordo".

Sainz ha poi parlato in maniera più approfondita della Racing Point, vero spauracchio dei test invernali che ha fatto preoccupare anche tutto il personale del team di Woking, ma anche storcere il naso a più di un ingegnere per la sua enorme somiglianza alla Freccia d'Argento dell'anno passato.

"A centro gruppo penso che la Racing Point sia stato il team più veloce nelle due settimane di test. Già nel primo giorno erano riusciti a entrare subito in pista e girare in 1'17"3. Da quel momento in poi loro non sono più riusciti a migliorare più di tanto, ma credo che non abbiano voluto farlo. Un 17"3 al primo giorno di test ha impressionato tutti noi e sappiamo che saranno molto forti".

"La MCL35 ha più downforce rispetto all'anno passato, sono più felice delle prestazioni della macchina rispetto a quanto lo fossi lo scorso anno nel medesimo periodo. La macchina sembra molto meglio, specialmente nel primo settore e nel secondo. Il bilanciamento della MCL35 è ottimo. Abbiamo trovato qualche difficoltà in più nel terzo settore, ma anche lì abbiamo fatto passi avanti. E' certo che dovremo continuare a migliorare".