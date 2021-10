Sainz: "Non ci possiamo lamentare oggi, anche se il pit stop..."

Carlos Sainz pilota di giornata. Basterebbe forse questo a descrivere il Gran Premio di Turchia dello spagnolo in forza alla Ferrari. Sulla sua SF21, oggi, Carlos è parso davvero inarrestabile: dopo essere scattato dalla diciannovesima posizione per via della sostituzione completa della power unit, il pilota di Madrid si è reso protagonista di una bella serie di sorpassi, che lo hanno portato a transitare in ottava posizione sotto la bandiera a scacchi.

A lungo tra i piloti più veloce in pista, Sainz è spesso finito sotto la lente di ingrandimento della regia internazionale grazie ad attacchi mirati, al limite del chirurgico in alcuni casi. La sua felicità traspare chiaramente una volta raggiunto il parco chiuso.

"Ho fatto tanti sorpassi, uno per uno. Non sono partito bene, ero 19esimo dopo la prima curva. Ho dovuto spingere al massimo. Mi divertivo tanto, perché ne superavo uno al giro. Poi ho fatto fatica a gestire la gomma e anche quando c'era solo una linea asciutta. Poi sono stato molto veloce alla fine e ho recuperato un po' di tempo perso al pit", dichiara Sainz ai microfoni di Sky Sport F1.

Carlos Sainz Jr, Ferrari SF21, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Il ferrarista guarda al bicchiere mezzo pieno, che vede la scuderia di Maranello recuperare punti sulla McLaren in classifica costruttori. Bicchiere mezzo pieno perché in occasione del cambio gomme i meccanici non sono stati rapidissimi nella procedura di rilascio, situazione che è costata forse un piazzamento migliore sotto la bandiera a scacchi.

"Oggi non dobbiamo lamentarci perché è andato tutto molto bene. Però quando finisci a 3 secondi dietro Norris e dopo 10 giri dietro a Ocon ci è costato un po', ma oggi non è una giornata per lamentarsi", commenta Carlos a riguardo.

Parte del merito, è innegabile, va alla nuova power unit del Cavallino: si tratta, come sappiamo, di un'unità il cui sistema ibrido è stato sviluppato e migliorato rispetto alla precedente versione. Fattore che ha riportato il sorriso tra gli uomini in rosso, piloti in primis.

"Con la nuova power unit va bene. Non voglio entrare nei dettagli - (delle migliorie, ndr.) - , ma questo dimostra che stiamo lavorando. Come team non ci stiamo fermando anche se mancano solo sette gare alla fine del Mondiale. Stiamo spingendo perché finire quarti e ottavi non ci interessa. Noi vogliamo vincere. Oggi è stata la mia prima gara in attacco da quando sono qui e ne voglio di più", conclude Sainz.

George Russell, Williams FW43B, sorpassa Carlos Sainz Jr, Ferrari SF21 1 / 6 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, George Russell, Williams FW43B e Carlos Sainz Jr, Ferrari SF21. 2 / 6 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz Jr, Ferrari SF21, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 3 / 6 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images George Russell, Williams FW43B, Fernando Alonso, Alpine A521, e Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 4 / 6 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, Carlos Sainz Jr, Ferrari SF21 5 / 6 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR21, Carlos Sainz Jr. 6 / 6 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images