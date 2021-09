Sainz: "La pioggia è arrivata quando stavo finendo le gomme"

Non c'era posto più adatto di Sochi per una gara sulle montagne russe e Carlos Sainz ne sa qualcosa. Scattato benissimo dalla prima fila, lo spagnolo della Ferrari è riuscito a soffiare la leadership al poleman Lando Norris alla prima staccata, ma dopo una decina di giri ha iniziato ad accusare un po' di graining.

Dopo aver subito il sorpasso del rivale della McLaren, ha dovuto quindi anticipare la sosta per passare sulle gomme medie e questo lo ha fatto rientrare in pista nel traffico. Il figlio d'arte però non si è mai disunito e una volta che tutti sono arrivati a pareggiare il primo pit stop si è ritrovato terzo.

A pochi giri dal termine però è arrivata la pioggia, che è parsa una svolta negativa sulle prime fasi, perché Carlos ha iniziato a perdere posizioni e poi è rientrato ai box per passare sulle gomme intermedie.

Una mossa che però si è rivelata vincente nei confronti di quelli che hanno deciso di tentare l'azzardo di continuare con le gomme slick. Ad uno ad uno, il ferrarista è andato a riprenderli quasi tutti, presentandosi sotto alla bandiera a scacchi in terza posizione e conquistando così il terzo podio del 2021.

"Sono partito bene e quella era la priorità. Non volevo perdere posizioni e ci sono riuscito, poi addirittura ho preso la scia di Lando, sono andato all'esterno di curva 2 e l'ho passato", ha detto Sainz prima di salire sul podio.

"Poi purtroppo ho avuto un po' di graining ed è da lì che la nostra gara si è messa un po' male ed abbiamo cominciato a soffrire. Siamo dovuti rientrare molto presto, mettendo le gomme dure, ed ho dovuto gestire tanto".

"Poi alla fine è arrivata la pioggia proprio nel momento peggiore per me, perché stavo finendo le gomme. Ma siamo rientrati al momento giusto e siamo riusciti a recuperare il terzo posto, quindi è stata una gara positiva per noi", ha concluso con onestà il pilota del Cavallino.

