Sainz: "Ho scoperto la pista guardando video della MotoGP"

Dopo aver ottenuto il sesto posto in Messico ed in Brasile, Carlos Sainz è giunto in Qatar pronto a confermare il trend positivo visto nelle due gare disputate in Sudamerica. Lo spagnolo, insieme a Charles Leclerc, ha contributo in maniera decisiva al sorpasso in classifica Costruttori da parte della Ferrari nei confronti della McLaren.

Proprio su questo argomento Sainz si è dilungato in occasione della conferenza stampa del giovedì che ha dato il via al weekend del GP del Qatar. Carlos ha sottolineato come i valori tra la Scuderia ed il team di Woking siano al momento molto simili e soltanto episodi sfortunati che hanno coinvolto Daniel Ricciardo e Lando Norris in Messico e Brasile hanno contribuito a creare il gap di 31,5 punti tra le due squadre.

“Ultimamente siamo stati superiori alla McLaren in termini di passo, ma stiamo parlando di un vantaggio di un decimo, un decimo e mezzo. Quindi si tratta di dettagli. Ad ogni modo bisogna considerare che sia in Messico che in Brasile loro hanno avuto una vettura coinvolta in un incidente al primo giro”.

“In entrambi i weekend una McLaren avrebbe potuto finire davanti a noi. Soltanto a causa delle circostanze, e riuscendo a metter insieme il tutto, siamo riusciti a superarli in classifica. Quello che sto cercando di dire è che la situazione sarebbe potuta essere differente se non avessero accusato questi problemi. La lotta sarà ancora serrata”.

Sainz ha poi parlato del contatto con Norris al via del GP di San Paolo che, sebbene non abbia compromesso l’integrità della sua Ferrari, lo ha fatto retrocedere dalla terza posizione di partenza alla sesta alle spalle di Charles Leclerc.

“Il contatto con Lando non ha compromesso la mia gara. Sono stato fortunato a non avere danni e non aver perso carico. L’unica cosa che ha compromesso è stato il modo in cui ho affrontato Curva 1 e Curva 4 perché ho perso posizioni e sono stato costretto a correre tutta la gara alle spalle di Charles. Ad ogni modo è stato un weekend solido, peccato solo per la partenza in gara domenica”.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Charles Leclerc, Ferrari SF21, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Carlos ha poi voluto subito smentire qualsiasi contrasto sorto con Norris a causa del contatto costato una foratura all’inglese della McLaren.

“Abbiamo giocato a golf insieme in questi ultimi giorni. L’ho visto più della mia famiglia. Abbiamo riso dell’accaduto. Potete stare tranquilli”.

Complice la trasferta dal Brasile al Qatar tutti i piloti non hanno avuto la possibilità di conoscere il tracciato che per la prima volta ospiterà il circus della Formula 1 questo fine settimana. Sainz ha spiegato di aver guardato molti video delle categorie che hanno già corso in Qatar per farsi un’idea della pista.

“Non sono stato in grado di provare il tracciato al simulatore, quindi non ho idea di come sia, ma questo weekend non ci sarà la Sprint Qualifying, quindi avremo tre sessioni di libere per conoscere il circuito”.

“Ho visto alcuni onboard di MotoGP e anche della GP2 quando ha corso qui in passato. Ho guardato anche gli onboard del WTCC. Credo che la metà delle visualizzazioni su YouTube sia di persone del mondo della Formula 1!”.