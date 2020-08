Sainz: "Foratura improvvisa, altri 12 punti persi..."

Il Gran Premio di Gran Bretagna 2020 andrà in archivio con l'immagine delle forature dell'ultimo giro.

Oltre alle due Mercedes di Hamilton e Bottas, che fin lì stavano correndo da sole, anche la McLaren di Carlos Sainz si è trovata con l'anteriore sinistra a terra.

Un brutto colpo per lo spagnolo, che fin lì stava controllando la situazione e lottando per la Top5.

"Sapevamo che avremmo dovuto fare uno stint difficile e lungo con tanti giri, quindi ho cercato di gestire le gomme fin dall'inizio e ho cominciato a spingere un po' di più solamente quando è arrivato Ricciardo dietro a me", spiega a Sky Sport Sainz, che improvvisamente ha accusato la foratura.

"Ho avvertito solamente qualche vibrazione prima della foratura, ma nulla che mi facesse temere qualcosa del genere. Sinceramente non me l'aspettavo proprio".

"Quando ho visto Bottas che ha forato mi sono preoccupato un attimo, ma solo lì perché alla fine si trattava di un pilota singolo, non di tanti altri".

La Pirelli dovrà indagare su questi tre episodi che hanno rovinato la gara di due piloti. Hamilton è riuscito a vincere solamente per via del grande vantaggio accumulato in precedenza, ma sia Bottas che lo stesso Sainz concludono a bocca asciutta.

"E' difficile dire cosa sia successo, dovremo analizzare i dati con il team, ma nella F1 di oggi perdere 12 punti così sono parecchi e rende tutto molto più difficile, specialmente perché già nelle prime gare erano successi episodi sfavorevoli. E' frustrante".