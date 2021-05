Sainz: “Il sapore del 2° posto non è buono quanto dovrebbe"

Il sorriso stampato sul viso per celebrare un momento speciale. Era solo questione di tempo: il talento di un pilota, prima o poi, sboccia. Il “poi” di Carlos Sainz è arrivato nel fine settimana del Principato di Monaco.

“E’ un bel risultato, se prima di venire qui mi avessero detto che sarei arrivato secondo, avrei accettato – commenta lo spagnolo – con tutte le possibilità del weekend, Charles in pole, e io che non ho potuto fare l’ultimo giro che era buono, forse oggi il sapore non è buono come dovrebbe, ma quando ci ripenserò sicuramente sarò molto contento di quanto fatto questi giorni e fiero di quello che abbiamo fatto. Ferrari deve essere fiera della macchina e dei progressi che ha fatto quest’anno”.

E tra questi molti, c’è anche il numero 55 della Ferrari, che oggi, ha sentito quanto fosse importante ottenere il massimo: “Quando vedi l’altra macchina che non può partire ed era in pole position, sicuramente senti più responsabilità. Sai che il weekend è tutto sulle tue spalle e vuoi dare il meglio alla squadra. Dovevo azzeccare la partenza, e poi gestire bene il traffico all’uscita della pit lane, dopo il pit stop. Poi – racconta – c'è stato il problema e il ritiro di Bottas ad aiutare. Indipendentemente da problema mi sentivo molto bene in macchina quest’oggi e penso che il team meritasse un podio”.

Essere consapevoli di avere la responsabilità di regalare una gioia alla propria squadra e avere tra le mani le redini di un sogno, e riuscire a realizzarlo, è un grande trionfo. Un trionfo, raggiunto sotto gli occhi di un padrone di casa, e compagno di squadra, senza casco. Che è stato spettatore di quella che, oggi, si potrebbe ribattezzare “Monte-Carlos”.

