Sainz: "Fastidiose le critiche per aver scelto la Ferrari"

Nello scorso mese di maggio la Ferrari ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza di Sebastian Vettel preferendo puntare su un linea giovane per la stagione 2021 con Carlos Sainz.

La scelta dello spagnolo di legarsi alla Scuderia ha però destato molto stupore. Se da un lato, infatti, Carlos ha contribuito alla crescita della McLaren consentendo al team di Woking di chiudere al terzo posto nel costruttori, dall’altro la Ferrari ha disputato un campionato di basso profilo chiudendo sesta in classifica.

In molti hanno affermato negli scorsi mesi che lo spagnolo si sarebbe pentito di questa decisione, ma Sainz ha cercato di mettere un punto a queste insinuazioni affermando come ad oggi non ci sia nulla di già scritto circa la stagione 2021.

“Sono state voci fastidiose perché tutti credono che anche quest’anno la Ferrari non sarà competitiva, ma in Formula 1 non si può mai sapere”.

“Ovviamente hanno fatto un passo indietro nel 2020, ma sono stati i primi ad ammetterlo. Tuttavia la gente è convinta che queste difficoltà proseguiranno anche nel 2021”.

“Ho firmato un contratto biennale con la Ferrari e nel 2022 ci sarà una importante rivoluzione tecnica. Il 2021 sarà molto meno importante di quanto crede la gente”.

“Sentir dire in continuazione che avevo fatto una scelta sbagliata è stato fastidioso, ma ho cercato di non dare peso a queste voci. Non mi sono mai pentito della mia decisione e sono contento di averla presa”.

Nonostante il 2020 sia stato un anno da dimenticare per la Ferrari la Scuderia ha chiuso la stagione con tre podi (uno in più della McLaren) ed ha mostrato una crescita promettente in occasione delle ultime gare europee.

Carlos ha guardato con interesse questi progressi che gli hanno dato una iniezione di fiducia in vista del 2021.

“Sembra che abbiano fatto un passo avanti anche se non ho avuto modo di salire in macchina e verificare quali miglioramenti abbiano apportato. Dall’esterno è sembrato che siano stati in grado di migliorare e sono felice di vedere questi progressi”.

“Ho sempre detto che se c’è un team in Formula 1 in grado di cambiare velocemente le cose questo è la Ferrari. Ovviamente anche la Mercedes è in grado di riuscirci, ma la Ferrari può farlo più di chiunque altro per via della sua storia e delle persone che ci lavorano. Non vedo l’ora che inizi la stagione”.