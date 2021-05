Sainz deluso: "Avremmo potuto fare doppietta"

É un Carlos Sainz deluso, quello che arriva al parco chiuso. Intervistato da Mara Sangiorgio ai microfoni di Sky Sport F1 HD, lo spagnolo non nasconde l'amarezza per la quarta posizione in qualifica, dove ha pagato 265 millesimi di ritardo dal compagno di team Charles Leclerc, autore della pole position.

Lo stato d'animo del pilota è presto spiegato: dal giovedì, Carlos è parso tra i piloti più in forma sulle stradine del Principato di Monaco, sempre autore dei migliori settori se non della miglior prestazione in assoluto. Inoltre, la bandiera rossa provocata proprio da un incidente del compagno di squadra nei minuti conclusivi gli ha impedito di provare a migliorare la sua posizione. Un peccato, visto che aveva già fatto segnare un parziale record nel primo settore della pista.

"Penso che non possiamo essere contenti, neanche come squadra", esordisce Sainz. "Oggi si poteva fare un primo-secondo senza problemi e non siamo riusciti a farlo. I tempi di 1'10''1, 1'10''2 - valori di riferimento per la pole position, ndr. - erano alla portata della macchina e non avere la possibilità di farla non mi fa essere contento".

"Domani sarà un'altra giornata, dovremo pensare come vincere la gara. Il passo per vincere l'ho avuto tutto il week end, avevo il passo per fare la pole e vincere domani. Partendo quarto tutto è più complicato, oggi non sono contento, un paio di cose da vedere ci sono e dovremo capire come migliorarci", conclude Sainz.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, e Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 1 / 22 Foto di: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 2 / 22 Foto di: Jerry Andre / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 3 / 22 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 4 / 22 Foto di: Erik Junius Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 5 / 22 Foto di: Erik Junius Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 6 / 22 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 7 / 22 Foto di: Erik Junius Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 8 / 22 Foto di: Erik Junius Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 9 / 22 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 10 / 22 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 11 / 22 Foto di: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 12 / 22 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 13 / 22 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 14 / 22 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari, con Carlos Sainz Jr., Ferrari 15 / 22 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari, Carlos Sainz Jr., Ferrari, e Fernando Alonso, Alpine F1 16 / 22 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari 17 / 22 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari, e Carlos Sainz Jr., Ferrari, fanno le foto con i fan 18 / 22 Foto di: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 19 / 22 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 20 / 22 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 21 / 22 Foto di: Erik Junius Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 22 / 22 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images