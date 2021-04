Sainz: "Con il freddo abbiamo un posteriore più stabile"

E’ un Carlos Sainz carico quello apparso al termine del venerdì, giornata che ha segnato il suo esordio in Rosso su una pista italiana. Il pilota madrileno ha trovato subito il giusto feeling con la sua SF21 ed ha chiuso il primo turno di libere con il sesto tempo in 1’16’’888 (identico al millesimo con Gasly ndr.) per poi migliorare al pomeriggio ed ottenere il quarto crono in 1’15’’834 pagando un gap di 283 millesimi dal riferimento firmato Bottas.

Ciò che ha stupito della Ferrari ammirata quest’oggi ad Imola è stata la competitività della vettura affidata a Leclerc e Sainz. Il monegasco, infatti, avrebbe potuto ottenere la miglior prestazione di giornata se il suo tempo non fosse stato cancellato per un innocuo largo all’uscita della Piratella, mentre Sainz ha mostrato una confidenza notevole con la SF21 numero 55 complici delle temperature notevolmente inferiori a quelle presenti in Bahrain.

Il freddo sembra aver giocato a favore della Ferrari ed è stato lo stesso Sainz, ai microfoni di Sky Sport F1 HD, a confermare di aver avuto tra le mani una monoposto che gli ha consentito di spingere subito al limite.

“Oggi già dai primi giri in FP1 non sapevo cosa aspettarmi per via delle condizioni più fredde e dell’asfalto meno abrasivo, ma ho visto che con la vettura riuscivo a spingere di più, ad andare più vicino al limite, senza accusare sovrasterzo o sottosterzo”.

Carlos è apparso soprattutto soddisfatto dei continui progressi che sta compiendo in questo percorso di ambientamento nella nuova realtà di Maranello.

“Continuo a migliorare giro dopo giro ed ho avvertito un maggior grip rispetto al round del Bahrain, ma questo vale per tutti i team, non solo per noi”.

Un punto da analizzare con particolare attenzione in vista della gara di domenica sarà il degrado gomme. Sainz ha affermato che in occasioni delle simulazioni ha accusato del graining all’anteriore e spera di riuscire a trovare con la squadra l’assetto ideale per prevenire questo problema.

“C’è del degrado, soprattutto perché qui hai la possibilità di poter spingere di più a differenza del Bahrain. Lì bisognava guidare in modo conservativo con le gomme, mentre qui, con il posteriore stabile, hai modo di forzare di più ma questo comporta del graining all’anteriore. Speriamo di poter adottare il set-up corretto per poter migliorare questo aspetto”.

Carlos, infine, ha parlato del suo rapporto con Charles Leclerc. I due sembrano essere legati da una sincera amicizia e stanno lavorando in sintonia per consentire alla Scuderia di poter tornare a recitare un ruolo da protagonista.

“Vogliamo fare bene entrambi, ma ci rispettiamo ed abbiamo un buon rapporto. Lo conosco da un paio di anni e mi è sempre sembrato un bravo ragazzo. Siamo pieni di motivazioni e stiamo provando a spingere la squadra nella stessa direzione”.

