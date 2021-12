Sainz: "Al posto giusto nel momento giusto, grande podio"

La battaglia per il Mondiale di Formula 1 2021 fra Max Verstappen e Lewis Hamilton ha oscurato l'ottimo podio centrato da Carlos Sainz sul tracciato di Yas Marina.

Il terzo gradino su cui è salito lo spagnolo al Gran Premio di Abu Dhabi significa anche che il portacolori di Maranello è in Top5 al termine della sua prima stagione in Rosso, con grande crescita e prestazioni solide che fanno ben sperare per il suo prosieguo col Cavallino.

"Non mi aspettavo il podio e me lo prendo con grande soddisfazione! Con l'ultima Safety Car di fatto ci siamo trovati al posto giusto nel momento giusto", ha detto Sainz sceso dalla sua SF21 #55.

"Abbiamo avuto un bel passo e il podio è una chiusura alla grande della mia prima stagione con la Ferrari".

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Lando Norris, McLaren MCL35M, Charles Leclerc, Ferrari SF21 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

"Oggi ho dato tutto, sono andato forte, ma già ieri in Qualifica il giro era stato ottimo. Nei primi passaggi la vettura mi ha dato buonissime sensazioni e ho fatto un bello stint all'inizio".

"Anche con le gomme dure siamo stati competitivi, poi il finale mozzafiato ha creato un po' di scompiglio ed emozioni, ma ho mantenuto la calma e mi sono divertito tanto".

Infine una battuta anche sul duello rusticano che ha incoronato Verstappen e detronizzato Hamilton.

"Sia Max che Lewis avrebbero vinto con merito oggi, sono due grandi piloti all'apice della loro carriera, hanno dato un grandissimo spettacolo, dunque complimenti ad entrambi".

"Sono contento abbia vinto Verstappen, che ho avuto come compagno di squadra in Toro Rosso. E' bello vedere che oggi abbia vinto il titolo, è una ispirazione per me e lo terrò d'occhio anche per il futuro".