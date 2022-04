F1 | Wolff promette che il test Mercedes di Grosjean si farà

Carica lettore audio

Subito dopo il tremendo incidente avvenuto in occasione del Gran Premio del Bahrain del 2020, la Mercedes ha offerto a Romain Grosjean l’opportunità di effettuare un test al volante di una delle sue monoposto in modo che l’ultimo assaggio di Formula 1 del francese non fosse legato a quel terribile rogo.

Il piano originale voleva che il test si disputasse in occasione del Gran Premio di Francia del 2021, ma le restrizioni di viaggio e le norme sulla quarantena imposte dalla pandemia di coronavirus hanno costretto entrambe le parti a rinviare il programma.

Riuscire a riorganizzare il tutto non si è rivelato particolarmente semplice sia per gli impegni di Grosjean in IndyCar, sia per i limiti severi imposti dalla Formula 1 per i test a stagione in corso.

Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG e Romain Grosjean, Mercedes Photo by: Mercedes GP Petronas Formula One Team

La vicenda sembrava ormai finita nel dimenticatoio, ma è tornata argomento di discussione recentemente quando il pilota transalpino ha mostrato su YouTube il casco che avrebbe utilizzato in occasione dei test.

“Tutti mi chiedono del test Mercedes” ha detto Grosjean. “Beh, il test non si è ancora disputato, ma il casco per l’occasione è già pronto…”.

Quando a Toto Wolff sono stati chiesti aggiornamenti sul test con la Mercedes, il responsabile del team otto volte iridato ha chiarito che si sarebbe disputato quando squadra e pilota avrebbero trovato una data ideale.

“Il test si farà sicuramente. Ci siamo impegnati per farlo e stiamo cercando di capire le rispettive esigenze dovute ai nostri impegni. Accadrà, quando do la mia parola è una promessa”.

Ad inizio stagione Grosjean aveva ammesso di aver massaggiato con Toto Wolff sul finale dello scorso anno per parlare nuovamente della possibilità di mettersi al volante della Mercedes.

“Ho mandato un messaggio a Toto dopo Abu Dhabi. Beh… in realtà ho lasciato passare un paio di settimane e poi gli ho scritto. Lui mi ha risposto 'Dobbiamo farti salire su quella macchina quest'anno'. Sicuramente la Mercedes è ansiosa di disputare questo test, e lo sono anche io”.

“Penso però che avrò problemi al collo perché non sono più allenato in maniera specifica. Potete chiedere a Pato O’Ward com’è guidare una monoposto di F1”.