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F1 | Mercedes: c'è un nuovo software di protezione per evitare che la PU vada in tilt come a Kimi a Las Vegas

Per impedire che si ripeta l'anomalia che ha compromesso il finale del GP di Las Vegas, quando Antonelli ha mandato in confusione la Power Unit alzando il piede sul rettilineo, Mercedes ha modificato il software in Qatar in modo che la centralina sappia quando non deve andare in ricarica.

Gianluca D'Alessandro

Pubblicato: 28 nov 2026, 11:10

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In un altro ciclo tecnico, la scelta di Andrea Kimi Antonelli di alzare il piede durante il penultimo giro del Gran Premio di Las Vegas per non sopravanzare Max Verstappen non avrebbe deciso l'esito della corsa. Anzi, forse avrebbe funzionato esattamente come immaginato dall'italiano. Tuttavia, le macchine 2026 sono particolari e anche situazioni che sembrano naturali possono diventare innaturali sorprendendo i piloti.

Proprio per questo, sulla scia di quanto avvenuto negli Stati Uniti, Mercedes ha aggiunto ulteriori misure di sicurezza per tentare di prevenire che possa riaccadere quanto successo al pilota italiano. “Abbiamo analizzato cosa è successo e siamo arrivati alla conclusione che, sotto questo aspetto, dovremmo rendere il sistema un po' più robusto”, ha confermato Antonelli in Qatar.

In sostanza, serve un sistema più affidabile, capace di interpretare meglio il contesto e le intenzioni del pilota in un determinato punto della pista. Tutto in realtà era iniziato già prima, in curva 5, quando Antonelli aveva alzato il piede in anticipo rispetto al normale punto di frenata, inducendo il sistema ad andare in ricarica prima del previsto.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Tuttavia, anche nel momento in cui Kimi ha alzato di nuovo il piede dall'acceleratore, questa volta sul rettilineo della Strip per non superare Verstappen in modo da conservare la modalità sorpasso per l'ultimo giro che gli avrebbe garantito 0,5 MJ di energia supplementare per l'attacco finale, la W17 è entrata per una seconda volta in fase di recupero in una zona in cui non avrebbe dovuto farlo. Da lì si è generato un doppio problema.

Il primo è che, da regolamento, le vetture possono recuperare soltanto una quantità prefissata di energia per ogni giro, motivo per cui, avendo già recuperato con i due lift precedenti, alla staccata in fondo alla Strip la W17 non ha potuto ricaricare la batteria quanto avrebbe voluto.

Il secondo problema è che, nel momento in cui Antonelli ha alzato il piede per restare dietro Verstappen, mancavano ancora circa 200 metri alla frenata successiva. Questo lo ha costretto a tornare sull'acceleratore, resettando il ciclo dell’MGU-K ed usando energia in un tratto in cui il suo obiettivo era invece risparmiarla.

Quella che sulla carta sembrava una scelta perfettamente sensata si è così ritorta contro il giovane italiano. È anche per questo che Antonelli si è ritrovato senza energia in uscita dall'ultima chicane, diventando una preda facile per le due McLaren, che lo hanno superato in slancio spegnendo non solo le sue speranze di vittoria, ma anche quelle di un podio che fino a pochi secondi prima sembrava ormai al sicuro.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Per evitare che questa situazione possa ripresentarsi in un duello in gara, Mercedes è intervenuta già in Qatar con alcune modifiche software. "Ovviamente il team sta già lavorando per rendere il sistema più robusto in situazioni di questo tipo e, per così dire, per dire alla power unit: 'Se il pilota alza il piede in questo punto, allora non recuperare energia, non fare nulla'", ha spiegato Antonelli.

“Non sono entrato nei dettagli perché è una questione molto complessa, ma da quello che mi hanno spiegato hanno introdotto una protezione che dovrebbe impedire che questo accada”.

Come funziona questa protezione nella pratica? Contando i metri percorsi durante il giro attraverso la distanza coperta dalle gomme, la vettura ha un'idea della propria posizione lungo il tracciato. Il software della Power Unit può quindi associare determinati comportamenti a specifiche zone della pista e riconoscere quando un rilascio dell'acceleratore è collegato a una precisa scelta strategica del pilota, magari per un duello.

In quel caso, la centralina può far sì in quello specifico tratto di pista non si attivi il recupero di energia anche quando il pilota alza l’acceleratore, impedendo che si ripresenti la stessa sequenza che ha compromesso la gara di Las Vegas. Resta il fatto che quanto accaduto negli Stati Uniti ha evidenziato ancora una volta quanto le Formula 1 del 2026 siano sensibili e incredibilmente complessi, facendo sembrare controintuitive anche ciò appare naturale: per questo da parte dei team e dei piloti c’è un continuo lavoro di affinamento dietro le quinte.

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