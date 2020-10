Russell: "Perez in Williams? Speculazioni del suo entourage"

Nel corso del weekend di Portimao si sono fatte sempre più insistenti le voci di un possibile arrivo di Sergio Perez in Williams per il prossimo anno.

Il messicano, rimasto senza sedile per il 2021 dopo l’annuncio dell’ingaggio di Sebastian Vettel in Aston Martin, sembrerebbe intenzionato a restare in Formula 1 anche se in un team di seconda fascia come quello inglese.

Tuttavia, qualora questo passaggio si dovesse concretizzare a farne le spese sarebbe George Russell.

Il pilota del vivaio Mercedes è senza dubbio uno dei prospetti più interessanti emersi in queste ultime due stagioni e quest’anno ha spesso lasciato a bocca aperta per le incredibili prestazioni offerte in qualifica.

Nel corso della conferenza stampa del venerdì il Team Principal della Williams, Simon Roberts, non aveva né confermato né smentito questa indiscrezione, mentre Russell, al termine del GP del Portogallo, ha parlato di una speculazione messa in circolo dal manager dell’attuale pilota della Racing Point.

“Credo che queste speculazioni siano state fatte circolare dall’entourage di Perez per mettere pressione sui team minori mentre l’obiettivo principale è un posto in Red Bull”.

“Questo è il mio punto di vista. Io ho un contratto in essere con la Williams e non ho motivo di essere preoccupato. Al momento sono concentrato sul mio lavoro”.

Le voci di un possibile appiedamento di Russell per far spazio a Perez sono state alimentate anche a seguito del passaggio di proprietà della Williams avvenuto a settembre quando il team è stato acquisito da Dorilton Capital.

Lo scorso weekend il presidente di Dorilton Capital, Matthew Savage, è stato presente nel paddock di Portimao e Russell ha confermato di aver parlato con lui anche in merito a queste indiscrezioni.

“Mi è stato detto che non ha idea da dove provengano questi rumors. La nuova proprietà non ama commentare questo genere di situazioni, ma probabilmente dopo la conferenza di Simon di venerdì le cose sono sfuggite di mano”.

“Ho un contratto e sarò in griglia anche il prossimo anno. Sono sicuro di questo. Affinché cambi questa situazione dovrebbe accadere qualcosa di inatteso nelle prossime settimane. Purtroppo ci sono state delle speculazioni fatte girare da persone esterne, ma come ho già detto sono certo che tutto si chiarirà al massimo alla fine della prossima settimana”.

Nel corso dello scorso weekend sulla questione Russell è intervenuto anche Toto Wolff che ha affermato come la Mercedes non abbia voce in capitolo sul contratto del pilota inglese con la Williams.

Qualora Russell dovesse restare senza un sedile, Wolff ha ammesso che il team della Stella organizzerebbe per lui un intenso programma di test nel 2021, ma George ha smentito questa ipotesi.

“Non abbiamo parlato di alcuna soluzione di ripiego. Toto mi ha detto di stare tranquillo che l’hanno prossimo sarò regolarmente in griglia”.