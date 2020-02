Russell fa pretattica: "la FW43 è ancora la macchina più lenta"

Williams arriva dalla peggior stagione della storia, in cui ha chiuso il Mondiale 2019 di Formula 1 in decima posizione andando a punti solo in un'occasione grazie a Robert Kubica, per di più in una gara a dir poco rocambolesca, il Gran Premio di Germania.

Ai test 2020 di Barcellona, quelli che consentono ai team di mettere in pista per la prima volta le nuove monoposto, la squadra di Grove ha mostrato di aver fatto passi avanti evidenti. Certo, non tali da poter ambire alla zona punti con regolarità, ma la FW43 appare proprio lontana parente dalla nefasta 42.

In quasi tutte le sessioni dei 6 giorni di prove al Montmelo, la Williams ha sempre trovato il modo di non essere l'ultima forza nelle classifiche, arrampicandosi talvolta in posizioni che non erano consuete da qualche tempo.

"Questi test sono stati una buona preparazione per Melbourne. Nonostante un piccolo problema al motore nell'ultima giornata abbiamo fatto un buon lavoro, provando la simulazione qualifica", ha dichiarato George Russell, quest'anno punta di diamante della squadra dopo un anno accanto a un pilota del calibro di Robert Kubica.

Alla fine delle due settimane che hanno ospitato le prove, Russell ha però spiazzato tutti. Ha infatti sostenuto che la FW43 sia ancora la monoposto più lenta delle 10 che abbiamo potuto vedere in pista sul tracciato catalano. Un'affermazione forte, che però ha il sapore di ampia pretattica in vista dell'inizio della stagione a Melbourne.

"Dubito che Williams sia in una posizione differente rispetto all'anno scorso. Realisticamente penso che Williams abbia ancora la monoposto più lenta di tutte. Sicuramente abbiamo ridotto il gap che ci separa dai team che ci erano davanti. Speravamo fosse così nel corso di quest'inverno".

"Sinceramente non mi aspetto di avere una monoposto che possa accedere alla Q2 o addirittura alla Q3 o cose del genere. Siamo sicuramente migliorati rispetto all'anno passato, ma le aspettative che abbiamo le manteniamo sotto controllo, non ci facciamo prendere dall'entusiasmo. E' sicuramente meglio non far proclami e fare risultati di più alto livello rispetto alle aspettative".

Un discorso che difficilmente potrà trovare oppositori, ma è chiaro che in Williams siano convinti di poter fare molto meglio dell'anno scorso. Inoltre, almeno per ora, i test hanno mostrato team ben più in difficoltà nelle prestazioni. Se Alfa Romeo non ha brillato, Haas ha fatto molto peggio, spesso chiudendo con entrambi i piloti impiegati alle spalle della monoposto di Grove al termine della giornata.

Il 22enne di King's Lynn ha spiegato non essere completamente soddisfatto dei test svolti in Spagna. L'aspetto che più lo ha reso perplesso è legato alle simulazioni gara, fatte in quantità decisamente minore rispetto al piano studiato alla vigilia dei test dagli ingegneri Williams.

"Uno dei problemi dei nostri test è che avevamo in programma di fare dalle due alle 4 simulazioni gara, ma alla fine ne abbiamo fatta una e mezza. Abbiamo fatto meno giri del previsto. Ma in queste condizioni di pista non era facile".

"L'asfalto era freddo e non era facile far lavorare bene le gomme. Le C4 e le C5 non sono mescole da gara, qui si usano C1, C2 e C3, ma la temperatura dell'asfalto era di 19 gradi. Queste mescole necessitano di temperature di circa 45-50 gradi sull'asfalto per funzionare bene".