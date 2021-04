Russell: "Chiamerò Bottas in settimana e ci chiariremo"

Il Gran Premio dell’Emilia Romagna si è concluso con scintille e tensione alle stelle tra Valtteri Bottas e George Russell a causa dell’incidente occorso al giro 33 quando il pilota della Williams, nel tentativo di superare la Mercedes, ha perso il controllo della sua vettura andandosi a schiantare prima contro la fiancata destra della W12 e poi contro i muretti di protezione coinvolgendo nel crash anche il finlandese.

Nella foga del momento Russell si è precipitato da Bottas non per sincerarsi delle sue condizioni dopo lo schianto, ma per chiedere conto e ragione di un leggero spostamento sulla destra che lo ha colto di sorpresa.

Subito dopo la fine della gara, George ha accusato Valtteri di essere venuto meno ad un gentleman agreement secondo il quale se c’è una vettura che sta superando con il DRS aperto non ci si deve spostare all’ultimo momento.

Bottas ha rispedito le critiche al mittente affermando di aver lasciato lo spazio necessario affinché entrambe le vetture potessero stare affiancate ed ha indicato in Russell l’unico responsabile per l’incidente.

Le polemiche sono state momentaneamente placate dai commissari a fine gara decidendo di non penalizzare nessuno dei due piloti per quanto accaduto classificando il tutto come incidente di gara.

A mente fredda Russell ha rilasciato ulteriori dichiarazioni affermando di voler chiarire con Bottas tutta la dinamica nei prossimi giorni.

“Io e Valtteri ci parleremo prossimamente e cercheremo di chiarire la vicenda. Ovviamente nella foga del momento le emozioni hanno avuto il sopravvento, ma non ho alcuna intenzione di portare rancore o avere un cattivo rapporto con qualsiasi pilota in griglia”.

“Probabilmente in questa settimana ci sentiremo per telefono e cercheremo di metterci tutto alle spalle ed andare avanti”.

“Siamo tutti piloti e siamo tutti in lotta. La mia rabbia in quel momento era dovuta al fatto che entrambi avevamo rischiato di farci male. Fortunatamente entrambi siamo usciti senza un graffio, ma le cose sarebbero potuto andare diversamente”.

Il pilota della Williams, nella giornata di ieri, aveva poi rincarato la dose nei confronti del finlandese affermando di non capire il perché di una difesa così aggressiva per una nona posizione.

“Forse se ci fosse stato un altro pilota al mio posto non si sarebbe difeso in quel modo” ha dichiarato Russell scatenando un putiferio ed aprendo scenari di guerra per quel sedile in Mercedes nel 2022 che proprio l’inglese vuole sottrarre a Bottas.

Placata l’ira per il contatto, George ha poi corretto il tiro: “Non c’è alcuna tensione tra di noi, ma potete intendere quel commento come volete. Penso che fosse abbastanza chiaro”.

Le parole di Russell non sono però andate giù ad un Toto Wolff decisamente infuriato che ha bollato come “stronzate” le ipotesi del pilota inglese.

La situazione in casa Mercedes è particolarmente esplosiva e toccherà a Toto usare ogni mezzo lecito per riportare la calma tra i due galletti.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Valtteri Bottas, Mercedes W12, George Russell, Williams FW43B, e Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 1 / 14 Foto di: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, va largo e rientra davanti a Lance Stroll, Aston Martin AMR21, Lando Norris, McLaren MCL35M, Valtteri Bottas, Mercedes W12, and Fernando Alonso, Alpine A521, mentre Nicholas Latifi, Williams FW43B va in testacoda 2 / 14 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR21, Valtteri Bottas, Mercedes W12, George Russell, Williams FW43B, e Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 3 / 14 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, Valtteri Bottas, Mercedes W12, e Esteban Ocon, Alpine A521, to the grid 4 / 14 Foto di: Charles Coates / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M, Valtteri Bottas, Mercedes W12 5 / 14 Foto di: Charles Coates / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, e George Russell, Williams FW43B 6 / 14 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12, George Russell, Williams FW43B, e Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 7 / 14 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12, George Russell, Williams FW43B, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 e Mick Schumacher, Haas VF-21 8 / 14 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images I marshal recuperano la Mercedes W12 incidentata di Bottas 9 / 14 Valtteri Bottas, Mercedes W12, ai box 10 / 14 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, e Lance Stroll, Aston Martin AMR21 11 / 14 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M, Valtteri Bottas, Mercedes W12, e George Russell, Williams FW43B 12 / 14 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Lance Stroll, Aston Martin AMR21, e Valtteri Bottas, Mercedes W12 13 / 14 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes 14 / 14 Foto di: Steve Etherington / Motorsport Images