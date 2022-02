Russell: "Al momento siamo dietro a Ferrari e McLaren"

Carica lettore audio

Non è mai facile leggere i valori nei test, anche perché le squadre e i piloti cercano sempre di fare un po' di tattica e di non scoprire troppo le proprie carte. Un esempio abbastanza chiaro sono le dichiarazioni di George Russell alla conclusione della seconda giornata di prove sul tracciato di Barcellona.

Il pilota della Mercedes, che ha preso il testimone da Lewis Hamilton nel pomeriggio, portando al debutto anche le nuove branchie della W13, ha concluso la giornata con il quarto tempo, distanziato di poco più di otto decimi dal miglior tempo di Charles Leclerc. Tuttavia, non ha avuto particolari esitazioni a dire di vedere la Ferrari e la McLaren in una posizione di vantaggio in questo momento, aggiungendo però che i conti si faranno solo in Bahrain.

Com'è andata oggi?

"E' bello tornare in macchina, è davvero intrigante questo test: macchina nuova, gomme nuove, dinamica completamente diversa. Penso che si possano vedere alcuni problemi piuttosto sostanziali sui rettilinei (porpoising), quindi dobbiamo cercare di trovare un compromesso per cercare di essere veloci. E' un qualcosa che non credo fosse mai stato sperimentato dai team. Ma stiamo anche vedendo alcune cose interessanti ed è a questo che servono i test. Alcune squadre sembrano piuttosto veloci, una squadra rossa ed una arancione in particolare sembrano molto competitive. Quindi vediamo cosa succederà domani e cosa possiamo fare tra questo test ed il Bahrain".

Dove pensi che siate in questo momento?

"Certamente non davanti. Ne sono abbastanza sicuro. Loro sembrano avere le cose sotto controllo e sembrano molto forti, sia con tanto che con poco carburante, ma anche con la gestione delle gomme. Chi lo sa. Sappiamo tutti che siamo su programmi diversi, ma dalla media di tutti i diversi run sappiamo sicuramente che siamo dietro di loro al momento. Aspettiamo e vediamo, il campionato non si vince a Barcellona nei test invernali. Ma certamente sono stati due giorni intriganti".

Come ci si sente in macchina quando c'è il porpoising?

"Non l'abbiamo sperimentato troppo, ma non è affatto piacevole. Da quello che ho visto di altre squadre, potrebbe essere una preoccupazione per la sicurezza, quindi è una situazione che deve essere risolta in un modo o nell'altro. Ma ci sono tante personi intelligenti che lavorano in Formula 1, quindi sono sicuro che ne veranno a capo prima o poi".

Hai provato a seguire un'altra vettura?

"L'ho fatto, ma è difficile dire qualcosa per ora. Direi che c'è un miglioramento, ma per capire quanto sia sostanziale dovremo aspettare e scoprirlo quando saremo in condizioni di gara".

Sei in una nuova squadra e con delle vetture completamente nuove: come ti senti da questo punto di vista?

"Bene nel complesso. Ho sempre detto che la Mercedes è come una famiglia per me. Qualcuno mi ha chiesto come mi sentissi ad arrivare nel paddock con questi colori, ma per me è abbastanza naturale, perché questi ragazzi hanno fatto parte della mia carriera negli ultimi sei o sette anni, anche se ovviamente in una luce diversa. Ma siamo qui solo per andare in pista e cercare di rendere la nostra vettura più veloce, come abbiamo sempre fatto. Quindi, da questo punto di vista, è tutto molto simile".

George Russell, Mercedes W13 Photo by: Mercedes AMG