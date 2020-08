Roy Nissany sulla Williams nelle Libere 1 di Barcellona

La Williams schiererà Roy Nissany nelle Prove Libere 1 del Gran Premio di Spagna, prossimo round della Formula 1 che si svolgerà nel weekend a Barcellona.

Sul Circuit De Barcelona-Catalunya l'israeliano avrà modo di condurre per 90' la FW43 di George Russell, lasciando poi nuovamente il posto all'inglese per continuare il lavoro al pomeriggio assieme a Nicholas Latifi.

"Abbiamo lavorato già con Roy nei test di Abu Dhabi alla fine dell'anno scorso e si è dimostrato subito veloce dando un ottimo contributo in termini di programmazione, per cui sarà molto utile nel venerdì mattina di Barcellona - ha commentato Dave Robson, responsabile delle prestazioni - Avremo l'opportunità di provare gli assetti ad alto carico aerodinamico su una pista che conosciamo molto bene".

Nissany ha aggiunto: "Non vedo l'ora di essere in macchina a Barcellona. Guidare nelle Libere 1 è un punto di partenza importante per ogni pilota, oltre che un traguardo personale per il mio paese visto che rappresento Israele. Mi sto preparando bene con il team e credo che possiamo trarre un grande valore da questa uscita".