Si chiamerà 'The Formula' e parlerà di un pilota americano di F1 che viene coinvolto in situazioni mafiose e costretto a scappare per mettere in salvo la sua famiglia.

Il film verrà diretto e prodotto da Gerard McMurray, regista de 'Il codice del silenzio - Burning Sands', produzione di Netflix che nel 2017 ha vinto il premio al Sundance Festival, e de 'La prima notte del giudizio (The First Purge)' del 2018.

Recentemente ha formato la Buppie Productions per sviluppare e produrre storie di intrattenimento con personaggi di colore per cinema e TV.

“La nostra azienda si reinventa costantemente con attori che possono avere un impatto sulla cultura popolare. Siamo gli eroi e i cattivi, i bravi ragazzi e quelli meno, le femme fatales e quelle della porta accanto".

Fra gli altri produttori ci sono De Niro e i suoi stretti collaboratori, come Berry Welsh (che era dietro all'acclamato film di Martin Scorsese su Netflix, The Irishman) e Jane Rosenthal, la cui lunga lista di lavori include The Irishman, Bohemian Rhapsody, About a Boy-Un ragazzo, Sesso & potere, e la commedia di De Niro 'Ti presento i miei' e i suoi sequel.

'The Formula' fa parte di un accordo più ampio che Welsh e Rosenthal hanno con Netflix.

Pochi i dettagli svelati finora, ma McMurray ha dato un accenno della storia in un post su Instagram lunedì.

"È incredibile vedere questa idea nella mia testa prendere finalmente vita, la sto scrivendo, dirigendo e producendo. La mia nuova società di produzione Buppie Productions sta collaborando con Tribeca Films e Netflix su un nuovo film chiamato THE FORMULA con due dei miei attori preferiti, John Boyega e Robert De Niro".

"È la storia di un giovane di Detroit che diventa una star internazionale nel mondo della Formula 1 sotto la tutela del suo mentore con vecchi legami con la mafia".

Il 28enne britannico/nigeriano Boyega è diventato famoso con 'Star Wars: Il risveglio della Forza' del 2015, ricoprendo il ruolo di Finn anche in 'L'ultimo Jedi' e 'L'ascesa di Skywalker'. Recentemente ha recitato nella serie TV 'Small Axe'.

Il film è impostato per essere la prima produzione hollywoodiana basata sulle corse contemporanee dai tempi di Bobby Deerfield, che aveva come protagonista Al Pacino e includeva filmati girati durante la stagione 1976.