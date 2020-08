Scommessa Ricciardo-Abiteboul: tatuaggio uguale per un podio

Le strade di Daniel Ricciardo e della Renault si separeranno al termine di questa stagione, con l'australiano diretto in McLaren per prendere il posto lasciato vacante da Carlos Sainz Jr, mentre Renault aprirà il terzo capitolo della sua storia con Fernando Alonso.

Eppure, nonostante il conto alla rovescia sia iniziato, esiste una singolare scommessa tra Daniel e il boss del team Renault di Formula 1, Cyril Abiteboul. Ricciardo, da quando corre per Renault, non è mai riuscito a fare meglio di un quarto posto in gara.

Ora l'obiettivo è il podio, specialmente in questa stagione dove la R.S.20 ha mostrato di avere più potenziale rispetto alla progenitrice. Al Gran Premio di Gran Bretagna, Ricciardo è riuscito a pareggiare il suo miglior risultato con Renault, chiudendo quarto.

Va team radio Daniel ha scherzato con Abiteboul, affermando di aver fatto peggio solo di una posizione che avrebbe permesso loro di onorare la loro scommessa. Ricciardo e Abiteboul hanno scommesso di farsi il medesimo tatuaggio al primo podio ottenuto da Daniel in Renault.

"Quella è la scommessa. Penso che lui sceglierà il posto e le dimensioni, ma io sceglierò il design del tatuaggio", ha dichiarato Ricciardo. "Sarà un tatuaggio e lui non ne ha, per cui so che per lui è una bella scommessa".

"Penso che sarà qualcosa di spontaneo, saremo presi dal momento. Deve essere qualcosa di divertente, che quando vai a guardarla, lui deve scuotere la testa e dire: 'Ah, ricordo quei tempi'. Deve essere uno di quelli".

A Ricciardo e Abiteboul rimangono ancora diverse gare per cercare di rendere realtà la scommessa e siamo certi che Abiteboul sia contento di perdere questa scommessa pur di portare a casa il primo podio da quando è salito a capo del team...