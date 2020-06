Ricciardo: "La F1 non ha bisogno della griglia invertita"

Negli ultimi due anni, la F1 ha giocato più volte sulla possibilità di introdurre una gara sprint con griglia invertita da disputare al posto delle qualifiche in alcune occasione.

Con il Red Bull Ring e Silverstone destinati ad ospitare due GP nell'ambito del nuovo calendario 2020, è stata recentamente avanzata la proposta di modificare il format del weekend della seconda gara che si terrà su questi circuiti.

L'idea era quella di disputare per la seconda gara sullo stesso tracciato una Sprint Race con la griglia formata in base al rovesciamento della classifica del Mondiale.

Tuttavia, la proposta è stata respinta dopo che la Mercedes ha votato in maniera contraria, dicendo che la F1 non aveva bisogno di "espedienti" per creare gare più emozionanti.

Pur intuendo il fascino di una gara di qualificazione con griglia inversa, Daniel Ricciardo non pensa che questa sia una delle correzioni che la Formula 1 dovrebbe apportare alle sue regole.

"Io non sono necessariamente all'antica, ma immagino che non sia la prima cosa nell'elenco delle cose da cambiare nel nostro sport" ha detto il pilota della Renault in un'intervista rilasciata alla Formula 1 su Instagram.

"Capisco che alcuni tifosi potrebbero pensarla diversamente, che sarebbe bello vedere i piloti più veloci che devono rimontare e tutto il resto. Capisco questo punto di vista".

"Ma ci sono molti scenari in cui non funzionerebbe e renderebbe le cose un po' incasinate. Capisco però che dalla prospettiva del divano potrebbe essere interessante".

"Ma penso che da un punto di vista purista e delle gare reali, non credo che ci sia bisogno di questo. Questo è il modo migliore per dirlo".