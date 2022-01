Ricciardo: "Ferrari vs McLaren è il duello che vogliono i fan"

Per la Ferrari quella del 2021 è stata una stagione di riscatto. Il team di Maranello è riuscito a concludere al terzo posto nel Costruttori, dopo aver chiuso in sesta piazza nel 2020, e si è imposto sulla McLaren in una lotta che è durata per tutto l’anno.

Se sino a metà stagione il team di Woking sembrava avere un certo vantaggio sulla Rossa, da metà campionato in poi, complice l’introduzione della nuova componente ibrida, la Ferrari è riuscita a rimontare sino a piazzarsi in classifica alle spalle di Mercedes e Red Bull.

Che due team dal passato così glorioso e dalle bacheche così ricche di trofei si siano dovute accontentare della lotta per il terzo posto nel Costruttori rende l’idea dello strapotere messo in campo da Mercedes e Red Bull, ma il duello tra Ferrari è McLaren è stato apprezzato da molti personaggi del circus della F1, incluso Daniel Ricciardo.

Dello stesso autore, leggi anche: F1 | Scopriamo quanto il peso in più può incidere sul passo

“Vista dall’esterno si può dire che sia stata una bella storia. Due dei team più gloriosi hanno lottato tra loro dopo aver affrontato stagioni difficili”.

“Adesso entrambi stanno tornando ed hanno iniziato a darsi battaglia. Che peccato che non sia stato per la prima posizione, ma sono certo che i fan vogliono questa lotta”.

Il pilota australiano, che ha vissuto una stagione di debutto complicata con la McLaren con l’eccezione della inattesa vittoria al GP di Monza, ha apprezzato il duello con la scuderia di Maranello. Questo, infatti, ha consentito al team di Woking di avere un obiettivo chiaro nel 2021 considerando l’irraggiungibilità di Red Bull e Mercedes.

“È sempre meglio quando hai qualcosa per cui lottare. Se non ci fosse stata la Ferrari come avversario per il terzo posto nel Costruttori sarebbe stata una stagione poco emozionante vista la superiorità di Mercedes e Red Bull”.

Daniel Ricciardo, McLaren, 1 ° posizione, esegue lo shoey sul podio Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

“Sono un pilota a cui piace avere un obiettivo per cui lottare e come team ci siamo concentrati sul provare a batterli. Personalmente, però, una volta che chiudo la visiera e si spengono i semafori non guardo al colore della vettura che ho davanti. Se penso di poter stare davanti allora farò di tutto per riuscirci”.

“Credo, però, che per il team avere questo obiettivo abbia portato un pizzico di motivazione in più. Sapere di avere ogni fine settimana qualcosa per cui lottare ha spinto tutti a dare il massimo e non riposare sugli allori”.

Ricciardo è poi tornato a parlare del successo ottenuto al GP di Monza. Dopo una stagione passata a soffrire con una MCL35M mai sentita come una seconda pelle, l’australiano ha vissuto in Italia un weekend semplicemente perfetto.

“Più passa il tempo da quella gara e più realizzo cosa ho fatto e credo che sia stata la migliore corsa, la migliore vittoria ed il miglior giorno della mia carriera”.

“La prima metà di stagione è stata piena di alti e bassi, mentre la seconda parte è stata decisamente migliore”. Tuttavia non ho rimpianti per i giorni difficili che ho affrontato. Se non ci avessi provato, se non avessi dato il massimo, avrei avuto qualche rimpianto, ma non è così”.