Ricciardo chiarisce: "Ho detto mer..? Non parlavo della F1 2022"

Durante il conto alla rovescia ufficiale della presentazione del concetto 2022 delle monoposto di Formula 1, avvenuta oggi a Silverstone, Ricciardo è stato catturato da un microfono aperto mentre parlava in maniera abbastanza schietta.

Sui social media è diventata quasi un tormentone la sua frase: "No, è terribile. E' una merda, è peggio".

Non avendo le immagini di ciò che Ricciardo stava guardando in quel momento, l'ipotesi che ha immediatamente preso il sopravvento è che stesse parlando della monoposto 2022 dopo averla vista per la prima volta.

All'interno della presentazione ufficiale, Ricciardo è stato anche intervistato ed ha dato una risposta molto diplomatica sulla nuova monoposto.

"Mi piace la parte posteriore", ha detto. "Sembra piuttosto old school, mi ricorda quello del 2008 come stile. L'anteriore è molto diverso, ma come tutte le cose, più lo fissi e più comincerà a sembrare una cosa normale".

Drivers group photo with the 2022 F1 car Photo by: Liberty Media

Tuttavia, parlando della vicenda più tardi, Daniel ha chiarito che i commenti catturati da quel microfono aperto non avevano nulla a che fare con il design della vettura 2022.

"Probabilmente, stavo parlando di qualcos'altro, perché ad essere onesti abbiamo parlado di un bel po' di cose", ha detto l'australiano.

"Ad essere onesti non ricordo di aver detto nulla del genere, perché in realtà ho pensato che fosse cool. Non sarei stato così aggressivo, forse solo sulla colorazione, ma non avrei mai detto una cosa così sulla macchina".

Ricciardo ha detto di essere realmente confuso ripensando alla conversazione in cui può aver detto quella frase.

"Ora sono davvero curioso", ha detto. "Ero in piedi accanto a Lando? Non impreco intorno a Lando, perché è ancora abbastanza giovane".

"Chiarirò che sicuramente non ho pensato che fosse una merda. In realtà penso davvero che il posteriore sia bello, come ho detto. Comunque non c'è negatività intorno alla nuova macchina mi pare".