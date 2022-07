Ricciardo afferma: "Non me ne vado dalla McLaren, né dalla F1!"

Carica lettore audio

A volte fare finta che all'orizzonte non vi siano nubi minacciose può non essere la giusta strategia. Deve aver pensato questo Daniel Ricciardo, il quale oggi ha cercato di spazzarle via e di rendere più salda la sua posizione in McLaren e in Formula 1.

Da diversi mesi il sedile dell'australiano è diventato bollente a causa dei risultati al di sotto delle aspettative. Poco importa che l'anno scorso sia riuscito a riportare alla vittoria la McLaren - al Gran Premio d'Italia - dopo tempo immemore. Si è trattato di un bell'exploit, ma nulla di più.

Il confronto con Lando Norris nel corso delle ultime due stagioni è stato impietoso e a favore del pilota britannico. Se per la prima stagione poteva esserci la scusante del cambio di vettura - Daniel era arrivato dalla Renault mentre Lando era già in McLaren - ora, con il cambio di regolamento tecnico, questo alibi si è dissolto nel nulla e Ricciardo è rimasto spalle al muro.

Nel corso degli ultimi giorni le voci di un prematuro addio di Ricciardo alla McLaren si sono intensificate, soprattutto dopo il test svolto da Colton Herta al volante di una McLaren di F1 sul tracciato di Portimao.

Colton Herta, McLaren MCL35M Photo by: McLaren

Nel primo pomeriggio di oggi, alle ore 12 italiane, Ricciardo ha però deciso di intervenire facendo sentire la propria voce. O meglio, esponendo il proprio pensiero sulla sua situazione attuale e sull'intenzione di voler proseguire con la McLaren almeno sino al termine del contratto esistente che ha firmato alla fine del 2020.

Il breve comunicato emesso dall'australiano, pubblicato sulle proprie pagine dei principali social network, recita così:

"Ci sono stati molti rumor riguardo il mio futuro in Formula 1, ma voglio che sentiate come stanno le cose direttamente dal sottoscritto. Sono impegnato con McLaren fino alla fine della prossima stagione e non me ne sto andando dallo sport".

"Mi rendo conto che non sia sempre stato facile, ma chi vuole le cose facili! Mi sto impegnando al massimo assieme al team per apportare miglioramenti e riportare la monoposto nelle posizioni di vertice, dov'è giusto che sia. Lo voglio ancora più che mai. Ci vediamo al Paul Ricard. Daniel".

Da queste parole emerge la volontà del pilota di voler proseguire la sua carriera in F1 e di cercare di migliorare quanto fatto sino a ora. Il suo stipendio (20 milioni di dollari, il quinto più pagato dopo Lewis Hamilton, Max Verstappen, Fernando Alonso e Lando Norris), tra i più alti della F1 attuale, è un'altra spada di Damocle che gli sta rendendo ancor più difficile convivere con la situazione attuale.

A McLaren certamente converrebbe trovare un pilota di livello ma che percepisca un compenso decisamente inferiore rispetto a quello che ottiene attualmente l'ex pilota di HRT, Red Bull e Renault anche per abbassare il monte stipendi legato ai piloti dopo aver portato a 19 milioni annui quello di Norris.

L'intenzione di Ricciardo è quella di lottare e tornare il pilota spettacolare ed efficace che è stato sino a 2 stagioni or sono. Dovrà però riuscire a farlo, perché McLaren, in passato, ha già mostrato di non poter aspettare troppo. Specialmente se le ambizioni sono quelle di tornare a veleggiare nelle posizioni di vertice com'è avvenuto nelle decadi precedenti all'attuale.