Report Live | Quartararo mondiale, Verstappen... quasi

Lo scorso fine settimana ha incoronato Fabio Quartararo Campione del Mondo MotoGP al suo terzo anno nella categoria. Per il pilota Yamaha si tratta di una giornata storica, primo francese a riuscire nell'impresa di conquistare il titolo in top class. Quartararo succede nell'albo d'oro a Joan Mir, che quest'anno non è riuscito ad impensierire El Diablo, vero dominatore della categoria.

Dall'altra parte dell'Oceano Atlantico, c'è invece chi il mondiale non l'ha ancora vinto ma è riuscito ad indirizzarlo in maniera prepotente.Con una vittoria di forza, astuzia ed intelligenza, Max Verstappen aumenta il gap in classifica dopo il successo al GP degli Stati Uniti, risultato ottenuto sulla pista di Austin che tante gioie ha regalato ad Hamilton, che transita sotto la bandiera a scacchi alle spalle del rivale.

