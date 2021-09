Report Live: Lewis, quota 100... agrodolce!

La vittoria è stata importante, ma non da k.o.. Lewis Hamilton lascia Sochi con il centesimo successo della carriera in Formula 1, e se è vero che i numeri non possono dire tutto sulla grandezza del pilota, è altrettanto vero che la felicità dell'inglese è stata smorzata dal risultato del suo rival nella lotta al titolo iridato.

Max Verstappen in Russia è andato a smarcare la quarta power unit stagionale, pagando la penalità di partire dal fondo della griglia. L'olandese ha giocato al meglio le sue carte e, grazie alla pioggia, è riuscito a conquistare un consistente secondo posto che contiene il distacco in classifica iridata ad appena due lunghezze da Hamilton, tornato leader.

Per andare a conoscere tutti i retroscena di questo acceso Gran Premio, risponderemo a tutte le vostre domande in occasione della consueta live del lunedì sera in compagnia di Franco Nugnes, Giorgio Piola, Roberto Chinchero e Marco Congiu.