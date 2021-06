Report Live: in diretta con voi per commentare Stiria e Olanda

Da un lato, abbiamo il Gran Premio di Stiria di Formula 1. La lotta al vertice non è praticamente mai stata in discussione, con Verstappen che vince "alla Hamilton" davanti al suo rivale per la corsa al titolo iridato. L'olandese si fa forte di una Red Bull competitiva, forte di una motorizzazione Honda che ha ampiamente azzerato - o addirittura superato - il distacco che pativa da Mercedes. Di contro, Lewis Hamilton riconosce la superiorità dell'avversario, ammettendo che senza aggiornamenti il prosieguo del 2021 sarà duro.

Danto uno sguardo alla MotoGP, abbiamo Fabio Quartararo in stato di grazia. Il francese torna alla vittoria e allunga in classifica iridata: quarto sigillo in questo 2021, risultato che scaccia quanto visto a Barcellona e in Germania e lo porta a +34 nella lotta al titolo con Johan Zarco.