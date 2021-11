Report F1 | Wolff e Horner quanto condizionato il paddock?

A Losail è andata in scena la terzultima gra di una stagione 2021 di Formula 1 combattuta punto a punto. A conquistare il GP del Qatar è Lewis Hamilton, che accorcia il distacco in classifica generale su un Max Verstappen capace di contenere i danni dopo una penalizzazione ricevuta per non aver rispettato la doppia bandiera gialla in qualifica.

I gregari Bottas e perez, stavolta, non hanno svolto in pieno il loro compito: Valtteri penalizzato e costretto al ritiro e Sergio non meglio di quarto si sono "chiamati fuori" senza arrecare disturbo a quella che avrebbe potuto essere la lotta de loro capitani.

Da sottolineare il terzo posto di Fernando Alonso, che torna sul podio in F1 che gli mancava dal GP di Ungheria del 2014.