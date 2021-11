Report F1: Lewis - Max senza esclusione di colpi

F1 | Piola: "Max non cercherà la collisione nella garetta"

Le qualifiche del venerdì incoronano Lewis Hamilton come uomo più veloce in vista della Sprint Qualifying ad Interlagos. Sul tracciato brasiliano, l'inglese ha avuto la meglio della Red Bull di Max Verstappen, e proprio l'olandese potrebbe giocare di rimessa sabato, in vista della "garetta" dove non deve correre rischi