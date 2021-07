Report F1 Austria: Mercedes paga una W12 plafonata

Il Gran Premio d'Austria incorona Max Verstappen e lo lancia prepotentemente in chiave mondiale. L'olandese ha fatto il bello ed il cattivo tempo, impressionando per un'estrema facilità di guida di una RB16B perfetta in ogni situazione.

Chi invece è rimasto al palo è la Mercedes: a Brackley hanno conquistato un secondo posto con Valtteri Bottas e solo un quarto con Lewis Hamilton. La W12 sembra non essere all'altezza delle monoposto vincenti che l'hanno preceduta.

In Mercedes devono capire cosa fare per il prosieguo della stagione: abbandonare il campo in favore Red Bull oppure indirizzare forze e sviluppo sulla stagione 2021...