Renault: la R.S.20 ha esordito nel filming day a Barcellona

La presentazione della R.S.20 di Parigi è stata una delusione, perché della macchina sono stati mostrati solo alcuni rendering, per di più di alcune parti della nuova monoposto Renault ancora in fase di completamento. Oggi, però, il team diretto da Cyril Abiteboul è stato in grado di far scendere in pista la nuova monoposto.

La R.S.20 è stata completata nelle ultime ore e questa mattina ha fatto il suo esordio in pista al Montmelo di Barcellona. Renault ha deciso di sfruttare i 100 chilometri messi a disposizione di ogni team per il filming day in modo tale da procedere con i filmati che saranno utilizzati nel corso dell'anno dal team e dagli sponsor, ma anche per verificare che tutti i sistemi siano pronti e funzionanti per l'inizio dei test, previsto per il 19 febbraio sempre sul tracciato catalano.

I primi giri della Renault R.S.20, dotata di gomme Pirelli "demo", sono stati compiuti dal francese Esteban Ocon, che torna in Formula 1 da titolare dopo un anno da terzo pilota del team Mercedes e con due stagioni passate in precedenza a difendere i colori del team Force India, oggi Racing Point. La livrea della Renault, stando alla prima foto diramata dal team, sembra avere una livrea molto simile a quella utilizzata lo scorso anno.