E’ arrivato al traguardo meglio di come era partito. Max Verstappen riesce a portare la sua Red Bull sul gradino argentato del podio del Bahrain, nonostante una corsa a prova di concentrazione sin dal suo avvio.

“L’incidente di Romain – dichiara l’olandese - è stato spaventoso. Ho visto il fuoco, e non è mai positivo. Spero recuperi rapidamente”.

Terzo sulla griglia di partenza, il portabandiera del team austriaco non nasconde le difficoltà che ha riscontrato nel tentativo di avvicinarsi al suo principale avversario di oggi in pista, l’irraggiungibile Lewis Hamilton: “Ci mancava qualcosina sul passo, ho provato a stare vicino ma ci hanno risposto sempre alle strategie”.

Poi, un’osservazione più puntigliosa, in merito ad un pit stop più lungo del previsto: “Forse non siamo stati aggressivi e abbiamo fatto un pit davvero lento. La prossima pista non sarà adatta a noi con tutti quei rettilinei. Speriamo di trovare il passo in curva e vedremo come andrà”.

Ancora una volta, il torello olandese deve accontentarsi di una non vittoria. Grato anche alla continua invisibilità di Bottas, sopravanzato subito in partenza.

Beatrice Frangione