Red Bull: la decisione su Albon sarà presa prima di Natale

Per conquistare il sedile in Red Bull Racing e diventare (o rimanere) il compagno di squadra di Max Verstappen è ormai lotta a due. Alexander Albon contende il suo posto con Sergio Perez, pilota in uscita dalla Racing Point.

Il messicano sembrava ormai tagliato fuori dai giorni sino a poche settimane fa. in pole per sostituire il thailandese in Red Bull c'era Nico Hulkenberg, ma le recenti prestazioni del messicano, assieme alle spinte ricevute dal Messico, hanno portato Sergio a essere il primo e forse unico avversario per Albon, autore di un 2020 tutt'altro che trascendentale.

L'ultima gara della stagione ha visto Albon chiudere la gara in quarta posizione, staccato di poco dal 7 volte campione del mondo Lewis Hamilton. Questo risultato, però, va letto nel modo giusto. Ovvero considerando un problema al motore sulla W11 numero 44 che ha costretto il team a diminuire la potenza della power unit di Lewis.

"Ad Abu Dhabi ha fatto una delle sue migliori gare della stagione", ha dichiarato Marko a Motorsport.com parlando di Albon. "Dobbiamo ancora prendere una decisione su di lui e la prenderemo prima di Natale".

Dello stesso avviso Christian Horner, team principal della Red Bull: "Abbiamo sempre detto che avremmo preso la decisione alla fine dell'anno, dunque prenderemo la decisione ora che è finita la stagione".

"Albon ha fatto probabilmente la suo miglior weekend di gara ad Abu Dhabi, in realtà. Questo, per lui, è incoraggiante. Ma ora abbiamo un quadro ben preciso della sua stagione e prenderemo una decisione nei prossimi giorni".

"Abbiamo raccolto un sacco di dati, sappiamo come si è comportato in tutte le piste che abbiamo affrontato. Abbiamo tutti i mezzi per fare la scelta migliore".