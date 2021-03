Raikkonen e il quasi crash con Sainz: "Non sapevo fosse lì"

Quando la terza ed ultima giornata dei test pre-campionato in Bahrain stavano per concludersi, le immagini tv hanno mostrato la Ferrari di Sainz e l'Alfa Romeo di Raikkonen che rientravano in pista dopo essere uscite alla curva 10.

Sainz stava facendo un ultimo tentativo con le gomme morbide, ma è stato costretto a rinunciare dopo aver incrociato Raikkonen, che invece procedeva lentamente.

Successivamente, un replay ha mostratp che Sainz si era infilato all'interno della curva 10, ma che poi anche Raikkonen ha chiuso la traiettoria, accorgendosi solo all'ultimo dell'arrivo dello spagnolo ed evitando per un soffio il contatto, anche se entrambi sono finiti larghi.

Una volta rientrati in pista, Sainz ha tallonato la vettura del finlandese fino alla conclusione, in quello che è parso un chiaro segnale di frustrazione.

Quando gli è stato domandato dell'incidente, Raikkonen ha spiegato che non sapeva che Sainz fosse così vicino alle sue spalle, anche se è convinto che le vetture si siano solo sfiorate.

"Non credo che ci siamo toccati, non lo so", ha detto Raikkonen. "Non avevo idea che fosse lì, l'ho visto all'ultimo secondo e mi sono spostato a destra. Ma non lo so".

"Immagino che fosse incazzato e che si sia messo a 'giocare'. Comunque dubito che ci siamo toccati, perché non l'ho sentito".

"Iceman" ha concluso l'ultimo giorno dei test pre-stagionali con il numero più alto di giri, accumulandone ben 166 sulla sua C41.

Il finlandese ha chiuso con il quarto tempo, un risultato che indica i progressi che ha fatto la squadra di Hinwil dopo un 2020 difficile.

Tuttavia, Kimi ha rifiutato di trarre troppe conclusioni, pur ammettendo che la monoposto gli sembra un passo avanti rispetto a quella dello scorso anno.

"Sono solo test, quindi non si sa mai cosa stanno facendo gli altri, ma sicuramente le sensazioni sono migliori dell'anno scorso", ha detto Raikkonen. "Vedremo tra qualche settimana dove andremo a finire".

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 1 / 35 Foto di: Charles Coates / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 2 / 35 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 3 / 35 Foto di: Charles Coates / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 4 / 35 Foto di: Charles Coates / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 e Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41 5 / 35 Foto di: Charles Coates / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 6 / 35 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 7 / 35 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 8 / 35 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 9 / 35 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 10 / 35 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 11 / 35 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 12 / 35 Foto di: Charles Coates / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 13 / 35 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 14 / 35 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 15 / 35 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 16 / 35 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21 e Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 17 / 35 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 18 / 35 Foto di: Charles Coates / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, rientra nel garage 19 / 35 Foto di: Charles Coates / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 20 / 35 Foto di: Charles Coates / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 21 / 35 Foto di: Charles Coates / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 22 / 35 Foto di: Charles Coates / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 23 / 35 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 24 / 35 Foto di: Charles Coates / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 25 / 35 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 26 / 35 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 27 / 35 Foto di: Charles Coates / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 28 / 35 Foto di: Alfa Romeo Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 29 / 35 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 30 / 35 Foto di: Charles Coates / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 31 / 35 Foto di: Charles Coates / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, locks up 32 / 35 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, locks up 33 / 35 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 34 / 35 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 35 / 35 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images