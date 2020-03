Raikkonen cuore Ferrari: "Spero lottino per il titolo"

Kimi Raikkonen il 17 ottobre compirà 41 anni, ma la sua voglia di correre sembra immutata nel tempo. Il finlandese, al suo secondo anno in Alfa Romeo, punta a portare il Biscione a ridosso delle posizioni di vertice. Non sarà per niente semplice però perché un po' tutte le squadre al momento hanno dato l'impressione di essere progredite nelle prestazioni.

In una lunga intervista rilasciata a Marca l'ex pilota della Ferrari ha così fissato gli obiettivi per la stagione che è ormai alle porte: "Non sappiamo dove siamo, nessuno lo sa in modo concreto. Lo scopriremo solo a Melbourne e sarà interessante. Cercheremo di fare un lavoro migliore rispetto allo scorso anno. Dobbiamo imparare dai nostri errori".

Per quanto riguarda i favoriti per il titolo però Kimi non ha avuto dubbi e ha subito indicato la Mercedes, anche se ha aggiunto che gli piacerebbe vedere una stagione combattuta al vertice.

Il finlandese ha anche affrontato lo spinoso argomento di un possibile ritorno in F1 di Fernando Alonso: "Capisco la sua voglia di provare cose nuove. Sono sicuro che non è impossibile per lui tornare, ma ci sono molti fattori da tenere in considerazione come ad esempio la disponibilità di squadre con un posto vacante".

A fargli compagnia in Alfa Romeo c'è Antonio Giovinazzi al quale ha dedicato parole al miele: "Ci conosciamo bene sin da quando ero in Ferrari. Lui è un ragazzo eccezionale e sta imparando sempre di più. Sta migliorando molto e sono certo che farà un ottimo lavoro. Nella mia carriera ho affrontato molti grandi avversari. Tra i migliori ci sono sicuramente Schumacher e Hakkinen, ma è bello che arrivino dei nuovi piloti. La Ferrari ha una grande storia e io gli augurerò sempre del bene. Spero possano lottare per il titolo".

Video correlati