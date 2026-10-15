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Racing Spirit lancia la collezione ufficiale James Hunt 1976

La nuova linea di abbigliamento omaggia uno dei campioni più iconici della F1 e il suo titolo mondiale.

Redazione Motorsport.com

Pubblicato: 15 ott 2026, 09:59

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La collezione OMP dedicata a James Hunt

Foto di: OMP Racing

Racing Spirit, il brand di abbigliamento tecnico premium di Racing Force Group, è orgoglioso di annunciare il lancio della collezione ufficiale James Hunt 1976 che celebra il 50° anniversario della sua vittoria nel Campionato del Mondo di Formula 1, in collaborazione con Global Trademark Licensing e James Hunt Estate.

Sviluppata nell’ambito di un accordo di licenza pluriennale, la collezione comprende un’ampia selezione di capi Racing Spirit, tra cui t-shirt, polo, felpe, giacche e accessori. Realizzata con materiali di alta qualità e arricchita da personalizzazioni dedicate, la gamma riprende l’immaginario iconico e lo spirito associati a James Hunt, ricordato non soltanto per i suoi successi in pista, con 10 vittorie nei Gran Premi, 23 podi e 14 pole position, ma anche per il suo carisma e la sua straordinaria personalità.

La collezione OMP dedicata a James Hunt

Foto di: OMP Racing

La stagione 1976 di Formula 1 è passata alla storia come una delle più emozionanti di sempre ed è stata immortalata dal film Rush, per il quale OMP fornì tutte le tute ignifughe utilizzate durante le riprese. Sia nel film che nella realtà, Hunt indossava un casco Bell Racing, altro brand di Racing Force Group, che condivide quindi un prezioso legame storico con il leggendario pilota britannico.

La collezione ufficiale James Hunt 1976 sarà disponibile per l’acquisto a partire dal 15 settembre nella sezione dedicata del sito racingspirit.com e sarà inoltre diffusa attraverso le reti di distributori di Racing Force Group e Global Trademark Licensing.

La collezione OMP dedicata a James Hunt

Foto di: OMP Racing

L’annuncio della collezione arriva alla vigilia di una ricorrenza significativa: James Hunt nacque infatti il 29 agosto, mentre il 24 ottobre ricorrerà esattamente il 50° anniversario della conquista del Campionato del Mondo di Formula 1 1976, ottenuta al Gran Premio del Giappone.

Francesco Pavani, Corporate Apparel Commercial Director di Racing Spirit "James Hunt rimane una leggenda per tutti gli appassionati di motorsport, famoso non soltanto per la sua velocità, ma anche per essere stato una delle figure più iconiche nella storia della Formula 1. Cinquant’anni dopo il suo trionfo nel Campionato del Mondo, siamo orgogliosi di lanciare la collezione ufficiale Racing Spirit dedicata alla sua stagione 1976. Il progetto sviluppato insieme a Global Trademark Licensing e James Hunt Estate ci ha entusiasmato fin dall’inizio e ogni capo riflette questa passione condivisa, insieme al DNA di Racing Spirit, che combina qualità, performance, comfort e stile".

La collezione OMP dedicata a James Hunt

Foto di: OMP Racing

Freddie Hunt, Direttore di The Estate of James Hunt Limited e figlio di James Hunt "Mio fratello Tom e io siamo felici di supportare questa nuova collaborazione con Racing Spirit per l'abbigliamento. L’iconico design del casco Bell di nostro padre presentava le sue caratteristiche strisce rosse, blu e gialle, e la collezione riprende questi colori insieme alla bandiera britannica, alla sua firma e ad altri elementi grafici. Siamo particolarmente felici che Racing Spirit possa lanciare la collezione in concomitanza con il compleanno di mio padre, il 29 agosto, mentre ci avviciniamo al 50° anniversario della sua vittoria nel Campionato del Mondo".

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