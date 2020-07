Racing Point, Perez: "Se Vettel firma, è ovvio che me ne vada"

Sergio Pérez è convinto di essere obbligato a lasciare la Racing Point se Sebastian Vettel dovesse firmare col team per il 2021.

Il tedesco, che è stato liberato dalla Ferrari per il prossimo anno, ha ammesso di aver cominciato un dialogo con la squadra "rosa", seppur in via ancora marginale.

La Racing Point attualmente ha sotto contratto pluriennale sia Pérez che Lance Stroll, con il messicano che avrebbe 3 anni di accordo, ma anche la consapevolezza che contro il figlio del proprietario, Lawrence Stroll, principale azionista di Aston Martin - futuro nome del team - non avrebbe molte chance di restare nel caso arrivasse Vettel.

“Penso che sia una scelta ovvia, sappiamo chi lascerebbe la squadra - ha detto Pérez a Movistar+ F1 - Da papà, non metterei mai alla porta mio figlio, per cui non c'è molto da aggiungere. Ci sono tante chiacchiere in giro, da parte mia non cambia nulla ora: ho un contratto col team".

Il sudamericano aveva detto la scorsa settimana di essere stato avvicinato da alcune squadre, che sfrutterebbero una clausola rescissoria presente nel suo contratto con la Racing Point; ciò però non sarebbe del tutto vero, ma più legato alla sponsorizzazione di Telmex.

“In tutti i contratti ci sono sempre delle clausole, soprattutto quando si tratta di sponsor. Ma stiamo lavorando con loro perché non si manifesta questa situazione. Non si tratta solo di un marchio, parlo di un problema generale".