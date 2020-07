Protocolli COVID: warning in arrivo per Mercedes e Ferrari

Con l'imposizione da parte della FIA di rigide bolle sociali per limitare le possibilità di diffusione di un'infezione nel paddock, il delegato COVID-19 dell'organo di governo è stato avvisato che sia Leclerc che Bottas hanno lasciato l'Austria dopo la gara dello scorso fine settimana, confermando quindi la nostra anticipazione di un paio di giorni fa, secondo cui non tutti stavano seguendo i protocolli alla lettera.

Bottas ha pubblicato sui social le immagini di un'uscita a Monaco, mentre Leclerc è stato fotografato con amici e tifosi, inclusa un'immagine in cui nessuno una mascherina.

Resta inteso che dopo aver analizzato la situazione, la FIA scriverà ad entrambe le squadre per ricordare loro la necessità di seguire rigorosamente il Codice di Condotta che tutti i partecipanti alle gare in Austria devono rispettare.

Per la Ferrari si tratterà del secondo richiamo, dopo che la scorsa settimana le era stato fatto notare che Sebastian Vettel si era intrattenuto con Christian Horner ed Helmut Marko della Red Bull senza indossare la mascherina. La FIA quindi potrebbe trattare la questione in maniera più decisa.

Il Codice di Condotta lascia la porta aperta a ripetute violazioni da segnalare ai commissari sportivi.

"Quando il delegato COVID-19 ritiene qualcuno abbia deliberatamente o ripetutamente violato il Codice-19, dovrà presentare una relazione ai Commissari Sportivi, che procederanno in conformità con l'Articolo 11.9 del Codice Sportivo Internazionale".

Parlando della questione in vista del Gran Premio di Stiria, Bottas ha dichiarato di non aver fatto niente di male e di essere stato autorizzato a tornare a Monaco.

"Ovviamente o chiesto se fosse permesso tornare a casa e lo è" ha detto. "Certo, non fa differenza se resto con le stesse persone, nella stessa bolla, che io sia qui o che torni a Monaco. Così ho deciso di tornare a casa, visto che siamo in Europa e i viaggi sono piuttosto brevi. Quindi non c'è troppo stress legato al viaggio".

"Volevo passare quei tre giorni a casa. E' stato molto bello e mi sento molto carico in vista del fine settimana. Quindi penso che sia stata una buona decisione da parte nostra, perché so cosa è meglio per me tra una gara e l'altra. Inoltre dal punto di vista della sicurezza, non c'è alcuna differenza. Sono sempre le stesse persone con cui avrei avuto a che fare qui".

Anche Leclerc non ha visto un grande problema in quello che ha fatto, in quanto ha detto di aver fatto un paio di test di positività al Coronavirus per assicurarsi di non essere portatore della malattia.

"Sono tornato a casa" ha detto. "Ma ho fatto due volte il test prima di tornare qui. Quindi, in due giorni ho fatto due test, entrambi negativi. E questo è tutto".

Tuttavia, le azioni di Bottas e Leclerc hanno infastidito alcuni colleghi, tra cui Romain Grosjean che ha espresso il suo stupore per il fatto che gli sia stata data la possibilità di viaggiare.

"E' sempre divertente stare a casa, ma a me non è stata data la possibilità di farlo" ha detto il francese. "Il messaggio era che dovevamo rimanere tutti in Austria, quindi sono rimasto un po' sorpreso nel vedere che alcuni erano tornati a casa".

"Ma allo stesso tempo non viaggiare mi ha dato la possibilità di riposare. Sono andato in montagna, sono andato in bicicletta e sono andato a vedere le mucche... Poi domenica sera anche io andrò a casa prima di partire per Budapest".

Informazioni aggiuntive di Benjamin Vinel