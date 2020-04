Portimao omologata col Grado 1 FIA, ora spera nei test di F1

L'Autódromo Internacional do Algarve di Portimão è stato omologato secondo il Grado 1 FIA, dunque la massima a livello internazionale e quella che consente di ospitare la Formula 1.

Il tracciato portoghese costruito 12 anni fa, ha infatti ultimato i lavori di ammodernamento e sicurezza richiesti dalla Federazione Internazionale.

"Abbiamo cercato di farlo già lo scorso anno quando vennero Charlie Whiting ed Eduadro Freitas per una ispezione ufficiale - spiega il direttore della società che gestisce l'autodromo, Paulo Pinheiro - Tutte le modifiche richieste dalla FIA sono state ultimate e ora abbiamo ricevuto il massimo livello di valutazione".

Dal tracciato fanno anche sapere di aver firmato un accordo con un team di F1 per svolgere test privati a novembre 2020, senza però rivelarne i dettagli essendo un contratto privato. Non si tratta comunque di un programma legato allo sviluppo delle gomme Pirelli, annullato visto che la pandemia di Coronavirus ha posticipato l'introduzione del nuovo regolamento tecnico.

Portimão si anche candidata per i test invernali del circus, che nelle ultime stagioni hanno avuto luogo a Barcellona, ma nel breve termine non ci sarebbero le volontà di organizzare il GP del Portogallo, come avvenne dal 1984 al 1996 quando la sede era l'Estoril.

In passato la F1 era già stata all'Algarve (dicembre 2008 e gennaio 2009) per alcune prove, oltre che teatro dei test Mercedes del 2016, ma in termini di competizioni l'unica serie Mondiale che corre su questa pista è il World Superbike, con l'edizione 2020 teoricamente prevista per settembre.

Il Grado 1 FIA consente anche alla FIM di disputare qualsiasi evento, per cui pure la MotoGP potrebbe prendere in considerazione Portimão come riserva.

"E' una delle possibilità, ma dovremo vedere come evolverà la situazione della pandemia", aggiunge Pinheiro.