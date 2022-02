Porsche e Red Bull vicine all'accordo per la partnership in F1 dal 2026

Carica lettore audio

Il gruppo Volkswagen sta pesando un potenziale ingresso in Formula 1 con l'arrivo di una nuova generazione di power unit previsto per il 2026, con i vertici dei marchi Porsche ed Audi che stanno già giocando un ruolo chiave nelle riunioni che le stanno definendo.

La Porsche è stata collegata ad una potenziale partnership con Red Bull subito dopo l'uscita della Honda dalla Formula 1 e la formazione di una nuove divisione powertrain Red Bull a Milton Keynes.

Alcune fonti hanno indicato a Motorsport-Total.com, sito del network Motorsport.com, che i colloqui tra Red Bull e Porsche sono entrati in fase avanzata e che per l'accordo macherebbe solo l'approvazione degli organi di controllo del gruppo Volkswagen.

Questo potrebbe accadere già nel mese di marzo, a patto che non ci siano ostruzioni inattese, garantendo il ritorno della Porsche sulla griglia della Formula 1 come fornitore di power unit. Il consulente della Red Bull, Helmut Marko, e il collega austriaco Fritz Enzinger, responsabile del motorsport del gruppo Volkswagen, si pensa che siano davvero determinati a mandare in porto questa partnership.

Red Bull e Porsche sono rimaste in silenzio sulle trattative per ora. Marko ha detto a Servus TV lo scorso anno di aver "parlato con molte aziende in passato". Quando gli è stato chiesto delle voci di trattative tra Porsche e Red Bull, ha detto: "Continuiamo a parlare, ma non c'è niente di definito".

Il CEO della Porsche, Oliver Blume, che ha presenziato alle riunioni sui nuovi regolamenti dei motori, è ottimista sul passaggio della F1 ai carburanti sintetici, mentre l'uomo al vertice del reparto corse, Thomas Laudenbach, ha detto lo scorso novembre che le condizioni per un potenziale ingresso di Porsche nel Circusa stavano "diventanto realtà".

Marko ha rivelato il mese scorso che la Honda estenderà la sua fornitura diretta alla Red Bull fino alla fine del 2025, assicurando che la Red Bull Powertrains o qualsiasi altro partner avrà delle concessioni dal 2026, quando saranno introdotte le nuove power unit.

Red Bull Racing RB18 Photo by: Red Bull Content Pool

La Red Bull Powertrains di Milton Keynes è anche pensata per essere un qualcosa di attraente per la Porsche e per fornire flessibilità riguardo al luogo dove viene sviluppata la power unit, che potrebbe quindi essere gestita solo in parte a Weissach.

La Porsche era già arrivata vicina a dare il via libera ad un ingresso in Formula 1 nel 2017, ma poi l'estensione dei regolamenti delle power unit ad oltre il 2021 ha fatto deragliare il piano. IL suo programma LMP1 si era concluso nel 2017 a favore di un approdo in Formula E, ma tornerà a Le Mans il prossimo anno, quando scatterà il programma LMDh.

La F1 ha lavorato duramente per rendere i regolamenti power unit 2026 interessanti per il gruppo Volkswagen, ponendo l'accento sull'uso degli e-fuel e sulla rimozione della MGU-H, che è stata concordata alla fine dello scorso anno.

Il Consiglio Mondiale del Motorsport ha confermato lo scorso dicembre che l'esclusione della MGU-H, ma anche che sarebbero confermate gli attuali motori V6 da 1,6 litri, in combinazione con un maggior impatto elettrico e l'introduzione di un budget cap per lo sviluppo della power unit.

Indipendentemente dai colloqui di Porsche, l'Audi è stata collegata ad una potenziale partnership con la McLaren, che attualmente monta power unit Mercedes.

La McLaren ha rilasciato una dichiarazione nel mese di novembre negando di essere stata acquisita dall'Audi, ma ha avuto diversi colloqui esplorativi con il marchio tedesco e ha detto nel mese di gennaio che sarebbe felice di aspettare le decisioni del gruppo Volkswagen per valutare una possibile unione.