Podcast: Kimi, la gloria mondiale tra Brasile e Finlandia

Annata '79. Forse era un segno nel destino di Kimi Raikkonen che, nel 2007, in Brasile si gioca e vince il primo e unico titolo mondiale della sua carriera, con la Ferrari.

Suoi antagonisti nella lotta all'iride, sono Lewis Hamilton e Fernando Alonso, nemici in casa McLaren. Se ad Interlagos Kimi è pronto a lottare per diventare Campione, a seguire la sua impresa in Finlandia c'è la sua famiglia. Che vive quella domenica in modo decisamente particolare...