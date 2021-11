Podcast | Giorgio Piola, il cuore oltre la tecnica

Il 1° novembre 1948 nasce Giorgio Piola. Amante del disegno sin da quando è ancora un bambino, nel '69, un po' per scherzo e un po' per la voglia di realizzare i suoi sogni, dà il via alla sua lunga carriera come giornalista, disegnatore e tecnico di Formula 1.

Dal legame speciale instaurato con i piloti, dagli innumerevoli scherzi, ai soprannomi e alle emozioni più belle vissute in questi anni. Senza dimenticare la sua monoposto preferita...