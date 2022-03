Podcast F1 | Chinchero: "E' una Ferrari che sembra rispondere bene" In questa nuova puntata podcast di Motorsport.com, Roberto Chinchero e Giacomo Rauli commentano la prima delle tre giornate di test in Bahrain. Nelle otto ore nel deserto, la Mercedes è protagonista per stupore e polemica per la nuova W13, ma la Ferrari con i suoi 116 giri complessivi, sembra promettere bene...