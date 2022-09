Podcast F1 | Singapore 2008, lo scandalo

Carica lettore audio

Il Gran Premio di Singapore del 2008, il primo evento della Formula 1 disputato in notturna, viene segnato da due momenti particolari: come dimenticare il "caro" rifornimento del ferrarista Felipe Massa, in lotta per la conquista del titolo, con il brasiliano che riparte trascinando con sé il bocchettone bloccando il compagno di squadra Kimi Raikkonen alle sue spalle in pit-lane.

Ma il momento più eclatante, quello che scatena polemiche e apre inchieste negli anni successivi, è quello in cui il pilota della Renault, Nelson Piquet Jr., va a sbattere di proposito contro le barriere del tracciato cittadino di Marina Bay per provocare l’ingresso in pista della Safety Car e, di conseguenza, avvantaggiare il suo compagno di squadra Fernando Alonso, che alla fine taglia pure per primo il traguardo...